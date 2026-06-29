Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου 27.6 - 28.6.2026: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής
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Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου 27.6 - 28.6.2026: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής

Ποια δελτία ειδήσεων προτίμησαν οι τηλεθεατές για την ενημέρωσή τους - Ποιες εκπομπές παρακολούθησαν βράδυ Σαββάτου 27.6.2026 και Κυριακής 28.6.2026

Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου 27.6 - 28.6.2026: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής
* τελικά νούμερα

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών το Σάββατο

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΪ 6,8 9,2
ANT1 7,6 8,3
ALPHA 10,5 12
STAR 8,5 7,1
MEGA 10,9 12,6
OPEN 3,6 4,8
ΕΡΤ1 3,8 5,4


Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Κυριακή


Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΪ 4,7 7,1
ANT1 9,5 10,1
ALPHA 11,4 12,9
STAR 8,5 6,9
MEGA 9,9 11,7
OPEN 2,9 4,2
ΕΡΤ1 2,4 3,9


Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων το Σάββατο


EARLY MORNING

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Καλημέρα 8,7 16,9
OPEN Τώρα μαζί 7,8 10
ΕΡΤ1 'O,τι Αξίζει 2,3 2

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Οι Δεκατιανοί 7,9 15,3
MEGA Mega Σαββατοκύριακο 9,6 18,9
ALPHA Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 11 14,7
ANT1 Σαββατοκύριακο παρέα 4 7,6
OPEN Ραντεβού το ΣΚ 5,1 5,3
ΕΡΤ1 Καλημέρα είπαμε 7 4,6

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Εξελίξεις τώρα 11,3 15,2
ΑΝΤ1 Ελληνική ταινία 13,1 12,8
Alpha Καλύτερα δε γίνεται 15,1 16,9
ΣΚΑΪ Weekend live 4,1 6,7
STAR Ντετέκτιβ Μονκ 5,7 5,6
ΟPEN Chef στην κουζίνα σας 2,6 3,8
ΕΡΤ 1 Ελληνική ταινία 8,5 11,6

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
OPEN Happy Hours 8,3 9,3
ΕΡΤ1 Ξένη ταινία 1,1 4
ALPHA Μην αρχίζεις τη μουρμούρα 6,3 8,6
STAR Ελληνική ταινία 12,2 10
ΑΝΤ1 Κωνσταντίνου και Ελένης 8,7 10,6
ΣΚΑΪ Happy Traveller 7 6,3

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 9 13,7
ΑΝΤ1 ANT1 news 6 8,3
ALPHA ALPHA Ειδήσεις 5,9 9,
STAR Ειδήσεις Star 10,1 8,3
MEGA MEGA Γεγονότα 12,6 15,5
OPEN Open Ειδήσεις 9,1 10,8
ΕΡΤ1 EΡΤ Ειδήσεις 2,5 4,3

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Συμπέθεροι απ' τα Τίρανα 6,3 9,3
MEGA Μάρκος by Night: Σουλεϊμάρκ, ο Μεγαλοπρεπής 12,5 13,4
ΑΝΤ1 Ποιός θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 11,5 12,4
ΑΝΤ1 Moments 12,2 11,7
ALPHA Το σόι σου 14,8 14
ALPHA Ελληνική ταινία - Κλεφτρόνι και Τζέντλεμαν 7,1 8,2
ALPHA Ελληνική ταινία - Ψηλός, Λιγνός και Ψεύταρος 9 8,8
ΣΚΑΪ Ελληνική ταινία - Κάτι να Καίει 12,8 13,7
ΣΚΑΪ Ελληνική ταινία - Μόλις Χώρισα 7,2 6,7
STAR
7,5 7,3
STAR Ξένη ταινία - Ντουέτο εν Δράσει  7,3 7,4
OPEN Ο πιο αδύναμος κρίκος 3,5 4,3
OPEN Ξένη ταινία - Έχετε Κάνει Κράτηση;  3,2 4
ΕΡΤ1 Ελληνική ταινία - Έγκλημα στα Παρασκήνια 2,7 6
ΕΡΤ1 #Παρέα
 1,7 6,2

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων την Κυριακή


EARLY MORNING

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Καλημέρα 4,9 14,1
MEGA Mega Σαββατοκύριακο 6,2 15,3
OPEN Τώρα μαζί 5,1 10,1
ΕΡΤ1 Ποδόσφαιρο 5,3 7,5

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Χαμογέλα και πάλι 13,5 13,2
ΣΚΑΪ Οι Δεκατιανοί 7,8 12,6
ALPHA Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 13,6 19
ΑΝΤ1 Σαββατοκύριακο παρέα 6,1 5,5
OPEN Ραντεβού το ΣΚ 4,8 5,4
ΕΡΤ1 Καλημέρα είπαμε 4,6 3,9

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Σαββατογεννημένες 15 15,3
ΣΚΑΪ Weekend Live 2,5 4,9
OPEN Chef στην κουζίνα σας 3,5 5,2
ΕΡΤ1 Οτι αξίζει 3 4,1
ANT1 Ταξιδεύοντας 4,2 4,5
ALPHA Καλύτερα δε γίνεται 14,2 17

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

, , Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ALPHA Kitchen Lab 9 13,8
MEGA The Chase 12,9 14,6
STAR Lingo 12,9 12,8
ΣΚΑΪ Ελληνική ταινία 6 9,6
ANT1 Formula 1 7,7 7,8
ΕΡΤ1 Ξένη ταινία 2,5 3,5

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 10,7 12,6
ΑΝΤ1 ANT1 news 4,2 4,8
ALPHA ALPHA Ειδήσεις 14,1 14,6
STAR Ειδήσεις Star 9,5 7,8
MEGA MEGA Γεγονότα 14,7 15,2
OPEN Open Ειδήσεις 5,6 8,4
ΕΡΤ1 EΡΤ Ειδήσεις 1,6 4,2

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Ξένη ταινία - Οι Θεοί της Αιγύπτου  4,9 5,2
ΣΚΑΪ Ξένη ταινία - Σε Απόσταση Ασφαλείας 3,8 4,6
OPEN Ψυχαγωγία... Κυριακάτικα 2,3 3,2
OPEN Ξένη ταινία - Νυχτερινός Ανταποκριτής  3,1 3,1
ΕΡΤ 1 Ελληνική ταινία - Το Πιο Λαμπρό Αστέρι 3,8 4,5
ΕΡΤ 1 Απο ήλιο σε ήλιο 3,5 7,1
ΕΡΤ 1 Το παιδί 1,8 2
MEGA Ελληνική ταινία - Η Θεία μου η Χίπισσα 7,6 9,8
MEGA Ελληνική ταινία - Ο Φανούρης και το Σόι του 10,1 11,4
ΑΝΤ1 Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος; 10 11,8
ΑΝΤ1 Your Face Sounds Familiar 17,7 20,7
ΑΝΤ1 The 2Night Show 15,3 18,8
ALPHA Akis' Food Tour  16,3 16,2
ALPHA Ξένη ταινία - Pretty Woman 9,1 10,1
ALPHA Πρωταγωνιστές 7,4 8,1
STAR Ελληνική ταινία - Τέντυ Μπόι Αγάπη μου 6,7 6,1
STAR Ξένη ταινία - Η Ληστεία του Αιώνα  4,4 5,2
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