Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου 27.6 - 28.6.2026: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής
Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου 27.6 - 28.6.2026: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής
Ποια δελτία ειδήσεων προτίμησαν οι τηλεθεατές για την ενημέρωσή τους - Ποιες εκπομπές παρακολούθησαν βράδυ Σαββάτου 27.6.2026 και Κυριακής 28.6.2026
* τελικά νούμερα
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών το Σάββατο
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Κυριακή
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων το Σάββατο
EARLY MORNING
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
PRIME TIME
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων την Κυριακή
EARLY MORNING
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
PRIME TIME
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών το Σάββατο
|Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)
|Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
|ΣΚΑΪ
|6,8
|9,2
|ANT1
|7,6
|8,3
|ALPHA
|10,5
|12
|STAR
|8,5
|7,1
|MEGA
|10,9
|12,6
|OPEN
|3,6
|4,8
|ΕΡΤ1
|3,8
|5,4
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Κυριακή
|Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)
|Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
|ΣΚΑΪ
|4,7
|7,1
|ANT1
|9,5
|10,1
|ALPHA
|11,4
|12,9
|STAR
|8,5
|6,9
|MEGA
|9,9
|11,7
|OPEN
|2,9
|4,2
|ΕΡΤ1
|2,4
|3,9
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων το Σάββατο
EARLY MORNING
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|Καλημέρα
|8,7
|16,9
|OPEN
|Τώρα μαζί
|7,8
|10
|ΕΡΤ1
|'O,τι Αξίζει
|2,3
|2
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|Οι Δεκατιανοί
|7,9
|15,3
|MEGA
|Mega Σαββατοκύριακο
|9,6
|18,9
|ALPHA
|Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
|11
|14,7
|ANT1
|Σαββατοκύριακο παρέα
|4
|7,6
|OPEN
|Ραντεβού το ΣΚ
|5,1
|5,3
|ΕΡΤ1
|Καλημέρα είπαμε
|7
|4,6
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|Εξελίξεις τώρα
|11,3
|15,2
|ΑΝΤ1
|Ελληνική ταινία
|13,1
|12,8
|Alpha
|Καλύτερα δε γίνεται
|15,1
|16,9
|ΣΚΑΪ
|Weekend live
|4,1
|6,7
|STAR
|Ντετέκτιβ Μονκ
|5,7
|5,6
|ΟPEN
|Chef στην κουζίνα σας
|2,6
|3,8
|ΕΡΤ 1
|Ελληνική ταινία
|8,5
|11,6
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|OPEN
|Happy Hours
|8,3
|9,3
|ΕΡΤ1
|Ξένη ταινία
|1,1
|4
|ALPHA
|Μην αρχίζεις τη μουρμούρα
|6,3
|8,6
|STAR
|Ελληνική ταινία
|12,2
|10
|ΑΝΤ1
|Κωνσταντίνου και Ελένης
|8,7
|10,6
|ΣΚΑΪ
|Happy Traveller
|7
|6,3
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|ΣΚΑΪ Ειδήσεις
|9
|13,7
|ΑΝΤ1
|ANT1 news
|6
|8,3
|ALPHA
|ALPHA Ειδήσεις
|5,9
|9,
|STAR
|Ειδήσεις Star
|10,1
|8,3
|MEGA
|MEGA Γεγονότα
|12,6
|15,5
|OPEN
|Open Ειδήσεις
|9,1
|10,8
|ΕΡΤ1
|EΡΤ Ειδήσεις
|2,5
|4,3
PRIME TIME
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|Συμπέθεροι απ' τα Τίρανα
|6,3
|9,3
|MEGA
|Μάρκος by Night: Σουλεϊμάρκ, ο Μεγαλοπρεπής
|12,5
|13,4
|ΑΝΤ1
|Ποιός θέλει να γίνει εκατομμυριούχος
|11,5
|12,4
|ΑΝΤ1
|Moments
|12,2
|11,7
|ALPHA
|Το σόι σου
|14,8
|14
|ALPHA
|Ελληνική ταινία - Κλεφτρόνι και Τζέντλεμαν
|7,1
|8,2
|ALPHA
|Ελληνική ταινία - Ψηλός, Λιγνός και Ψεύταρος
|9
|8,8
|ΣΚΑΪ
|Ελληνική ταινία - Κάτι να Καίει
|12,8
|13,7
|ΣΚΑΪ
|Ελληνική ταινία - Μόλις Χώρισα
|7,2
|6,7
|STAR
|7,5
|7,3
|STAR
|Ξένη ταινία - Ντουέτο εν Δράσει
|7,3
|7,4
|OPEN
|Ο πιο αδύναμος κρίκος
|3,5
|4,3
|OPEN
|Ξένη ταινία - Έχετε Κάνει Κράτηση;
|3,2
|4
|ΕΡΤ1
|Ελληνική ταινία - Έγκλημα στα Παρασκήνια
|2,7
|6
|ΕΡΤ1
| #Παρέα
|1,7
|6,2
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων την Κυριακή
EARLY MORNING
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|Καλημέρα
|4,9
|14,1
|MEGA
|Mega Σαββατοκύριακο
|6,2
|15,3
|OPEN
|Τώρα μαζί
|5,1
|10,1
|ΕΡΤ1
|Ποδόσφαιρο
|5,3
|7,5
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|Χαμογέλα και πάλι
|13,5
|13,2
|ΣΚΑΪ
|Οι Δεκατιανοί
|7,8
|12,6
|ALPHA
|Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
|13,6
|19
|ΑΝΤ1
|Σαββατοκύριακο παρέα
|6,1
|5,5
|OPEN
|Ραντεβού το ΣΚ
|4,8
|5,4
|ΕΡΤ1
|Καλημέρα είπαμε
|4,6
|3,9
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|Σαββατογεννημένες
|15
|15,3
|ΣΚΑΪ
|Weekend Live
|2,5
|4,9
|OPEN
|Chef στην κουζίνα σας
|3,5
|5,2
|ΕΡΤ1
|Οτι αξίζει
|3
|4,1
|ANT1
|Ταξιδεύοντας
|4,2
|4,5
|ALPHA
|Καλύτερα δε γίνεται
|14,2
|17
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
|,
|,
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ALPHA
|Kitchen Lab
|9
|13,8
|MEGA
|The Chase
|12,9
|14,6
|STAR
|Lingo
|12,9
|12,8
|ΣΚΑΪ
|Ελληνική ταινία
|6
|9,6
|ANT1
|Formula 1
|7,7
|7,8
|ΕΡΤ1
|Ξένη ταινία
|2,5
|3,5
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|ΣΚΑΪ Ειδήσεις
|10,7
|12,6
|ΑΝΤ1
|ANT1 news
|4,2
|4,8
|ALPHA
|ALPHA Ειδήσεις
|14,1
|14,6
|STAR
|Ειδήσεις Star
|9,5
|7,8
|MEGA
|MEGA Γεγονότα
|14,7
|15,2
|OPEN
|Open Ειδήσεις
|5,6
|8,4
|ΕΡΤ1
|EΡΤ Ειδήσεις
|1,6
|4,2
PRIME TIME
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|Ξένη ταινία - Οι Θεοί της Αιγύπτου
|4,9
|5,2
|ΣΚΑΪ
|Ξένη ταινία - Σε Απόσταση Ασφαλείας
|3,8
|4,6
|OPEN
|Ψυχαγωγία... Κυριακάτικα
|2,3
|3,2
|OPEN
|Ξένη ταινία - Νυχτερινός Ανταποκριτής
|3,1
|3,1
|ΕΡΤ 1
|Ελληνική ταινία - Το Πιο Λαμπρό Αστέρι
|3,8
|4,5
|ΕΡΤ 1
|Απο ήλιο σε ήλιο
|3,5
|7,1
|ΕΡΤ 1
|Το παιδί
|1,8
|2
|MEGA
|Ελληνική ταινία - Η Θεία μου η Χίπισσα
|7,6
|9,8
|MEGA
|Ελληνική ταινία - Ο Φανούρης και το Σόι του
|10,1
|11,4
|ΑΝΤ1
|Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος;
|10
|11,8
|ΑΝΤ1
|Your Face Sounds Familiar
|17,7
|20,7
|ΑΝΤ1
|The 2Night Show
|15,3
|18,8
|ALPHA
|Akis' Food Tour
|16,3
|16,2
|ALPHA
|Ξένη ταινία - Pretty Woman
|9,1
|10,1
|ALPHA
|Πρωταγωνιστές
|7,4
|8,1
|STAR
|Ελληνική ταινία - Τέντυ Μπόι Αγάπη μου
|6,7
|6,1
|STAR
|Ξένη ταινία - Η Ληστεία του Αιώνα
|4,4
|5,2
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