The TikTok Killer: Η υπόθεση της 42χρονης που εξαφανίστηκε μετά από ραντεβού με influencer και έγινε ντοκιμαντέρ στο Netflix

Τα ψηφιακά ίχνη και η έρευνα

O influencer Χοσέ Χουράδο Μοντίγια είχε συναντήσει η 42χρονη λίγες μέρες πριν εξαφανιστεί

Εστέπα

Μοντίγια

Ο 64χροντος Μοντίγια είχε βεβαρημένο παρελθόν και είχε καταδικαστεί για σοβαρά εγκλήματα

Η «σκοτεινή» πλευρά της ψηφιακής εποχής

Οι αρχές στράφηκαν γρήγορα στον Χοσέ Χουράδο Μοντίγια, τον influencer που είχε συναντήσει η 42χρονη και τον τελευταίο άνθρωπο που φέρεται να την είδε ζωντανή.Λίγο αργότερα συνελήφθη, καθώς τα μηνύματα, τα στοιχεία τοποθεσίας και η δραστηριότητα στα social media άρχισαν να δείχνουν ότι τα πράγματα δεν ήταν όπως παρουσιάζονταν αρχικά.Έναν χρόνο μετά την εξαφάνιση, η σορός τηςεντοπίστηκε στην πόλη Γκανδία της Ισπανίας, δίνοντας τραγική κατάληξη στην υπόθεση.Ισπανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο 64χροντοςείχε βεβαρημένο παρελθόν και είχε καταδικαστεί για σοβαρά εγκλήματα, στοιχείο που έδωσε ακόμη μεγαλύτερη διάσταση στην υπόθεση και προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη.Η σειρά, σε σκηνοθεσία Έκτορ Μουνιέντε, αποτελείται από δύο επεισόδια και συνδυάζει αρχειακό υλικό, μαρτυρίες συγγενών και αναλυτική καταγραφή της διαδικτυακής δραστηριότητας που φέρεται να βοήθησε στον εντοπισμό τόσο του θύματος όσο και του υπόπτου.Το Netflix περιγράφει τη σειρά ως μια «προσωπική και αποσπασματική έρευνα», που αναδεικνύει πώς ο ψηφιακός κόσμος μπορεί να λειτουργήσει ταυτόχρονα ως γέφυρα επικοινωνίας αλλά και ως πεδίο κινδύνου.Με την κουλτούρα των influencers να κυριαρχεί στα social media, το «The TikTok Killer» θέτει ένα ερώτημα που παραμένει επίκαιρο: πόσο καλά γνωρίζουμε τελικά τους ανθρώπους πίσω από την οθόνη;Η μίνι σειρά θα είναι διαθέσιμη στο Netflix από τις 6 Μαρτίου με τίτλο «Ο δολοφόνος του TikTok».