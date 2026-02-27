The TikTok Killer: Η υπόθεση της 42χρονης που εξαφανίστηκε μετά από ραντεβού με influencer και έγινε ντοκιμαντέρ στο Netflix
The TikTok Killer: Η υπόθεση της 42χρονης που εξαφανίστηκε μετά από ραντεβού με influencer και έγινε ντοκιμαντέρ στο Netflix
Η νέα σειρά του Netflix αφηγείται την ανατριχιαστική ιστορία γυναίκας από την Ισπανία που εξαφανίστηκε μετά από συνάντηση με influencer
Μια γνωριμία μέσα από το TikTok, ένα ταξίδι που έμοιαζε αθώο και μια εξαφάνιση που εξελίχθηκε σε υπόθεση-θρίλερ.
Το Netflix φέρνει ακόμη μία σειρά βασισμένη σε πραγματική ιστορία, τη μίνι σειρά «The TikTok Killer», η οποία κάνει πρεμιέρα στις 6 Μαρτίου και καταγράφει βήμα-βήμα την υπόθεση της Έστερ Εστέπα.
Η 42χρονη Ισπανίδα εξαφανίστηκε το 2023, λίγο μετά από συνάντησή της με έναν δημιουργό περιεχομένου που γνώρισε μέσω των social media. Όπως παρουσιάζει η σειρά, τίποτα αρχικά δεν προμήνυε την εξέλιξη που θα ακολουθούσε.
Η Εστέπα είχε ταξιδέψει για λίγες ημέρες όταν συναντήθηκε με τον influencer, μια απόφαση που έμελλε να είναι η τελευταία καταγεγραμμένη κίνησή της.
Λίγες ώρες αργότερα, η οικογένειά της άρχισε να λαμβάνει περίεργα μηνύματα από το κινητό της. Στα μηνύματα αυτά ανέφερε ότι ταξίδευε προς τη Βαρκελώνη και ότι σχεδίαζε να μετακομίσει μόνιμα στην Αργεντινή μαζί με φίλους. Ωστόσο, ο τρόπος γραφής δεν έμοιαζε με τον δικό της.
«Είπα στη μητέρα μου: “Αυτή δεν είναι η αδερφή μου. Δεν γράφει έτσι. Κάτι δεν πάει καλά”», ακούγεται να λέει η αδερφή της σε απόσπασμα που δόθηκε στη δημοσιότητα πριν από την κυκλοφορία της σειράς.
Λίγο μετά, το κινητό της Εστέπα απενεργοποιήθηκε. Τρεις ημέρες αργότερα δηλώθηκε επίσημα η εξαφάνισή της.
Το Netflix φέρνει ακόμη μία σειρά βασισμένη σε πραγματική ιστορία, τη μίνι σειρά «The TikTok Killer», η οποία κάνει πρεμιέρα στις 6 Μαρτίου και καταγράφει βήμα-βήμα την υπόθεση της Έστερ Εστέπα.
Η 42χρονη Ισπανίδα εξαφανίστηκε το 2023, λίγο μετά από συνάντησή της με έναν δημιουργό περιεχομένου που γνώρισε μέσω των social media. Όπως παρουσιάζει η σειρά, τίποτα αρχικά δεν προμήνυε την εξέλιξη που θα ακολουθούσε.
Η Εστέπα είχε ταξιδέψει για λίγες ημέρες όταν συναντήθηκε με τον influencer, μια απόφαση που έμελλε να είναι η τελευταία καταγεγραμμένη κίνησή της.
Λίγες ώρες αργότερα, η οικογένειά της άρχισε να λαμβάνει περίεργα μηνύματα από το κινητό της. Στα μηνύματα αυτά ανέφερε ότι ταξίδευε προς τη Βαρκελώνη και ότι σχεδίαζε να μετακομίσει μόνιμα στην Αργεντινή μαζί με φίλους. Ωστόσο, ο τρόπος γραφής δεν έμοιαζε με τον δικό της.
«Είπα στη μητέρα μου: “Αυτή δεν είναι η αδερφή μου. Δεν γράφει έτσι. Κάτι δεν πάει καλά”», ακούγεται να λέει η αδερφή της σε απόσπασμα που δόθηκε στη δημοσιότητα πριν από την κυκλοφορία της σειράς.
Λίγο μετά, το κινητό της Εστέπα απενεργοποιήθηκε. Τρεις ημέρες αργότερα δηλώθηκε επίσημα η εξαφάνισή της.
Τα ψηφιακά ίχνη και η έρευναΟι αρχές στράφηκαν γρήγορα στον Χοσέ Χουράδο Μοντίγια, τον influencer που είχε συναντήσει η 42χρονη και τον τελευταίο άνθρωπο που φέρεται να την είδε ζωντανή.
Λίγο αργότερα συνελήφθη, καθώς τα μηνύματα, τα στοιχεία τοποθεσίας και η δραστηριότητα στα social media άρχισαν να δείχνουν ότι τα πράγματα δεν ήταν όπως παρουσιάζονταν αρχικά.
Έναν χρόνο μετά την εξαφάνιση, η σορός της Εστέπα εντοπίστηκε στην πόλη Γκανδία της Ισπανίας, δίνοντας τραγική κατάληξη στην υπόθεση.
Ισπανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο 64χροντος Μοντίγια είχε βεβαρημένο παρελθόν και είχε καταδικαστεί για σοβαρά εγκλήματα, στοιχείο που έδωσε ακόμη μεγαλύτερη διάσταση στην υπόθεση και προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη.
Η «σκοτεινή» πλευρά της ψηφιακής εποχήςΗ σειρά, σε σκηνοθεσία Έκτορ Μουνιέντε, αποτελείται από δύο επεισόδια και συνδυάζει αρχειακό υλικό, μαρτυρίες συγγενών και αναλυτική καταγραφή της διαδικτυακής δραστηριότητας που φέρεται να βοήθησε στον εντοπισμό τόσο του θύματος όσο και του υπόπτου.
Το Netflix περιγράφει τη σειρά ως μια «προσωπική και αποσπασματική έρευνα», που αναδεικνύει πώς ο ψηφιακός κόσμος μπορεί να λειτουργήσει ταυτόχρονα ως γέφυρα επικοινωνίας αλλά και ως πεδίο κινδύνου.
Με την κουλτούρα των influencers να κυριαρχεί στα social media, το «The TikTok Killer» θέτει ένα ερώτημα που παραμένει επίκαιρο: πόσο καλά γνωρίζουμε τελικά τους ανθρώπους πίσω από την οθόνη;
Η μίνι σειρά θα είναι διαθέσιμη στο Netflix από τις 6 Μαρτίου με τίτλο «Ο δολοφόνος του TikTok».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα