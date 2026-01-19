Απόψε η επιστροφή της Alpha Μυθοπλασίας με νέα επεισόδια!



«Να μ’ αγαπάς»

Η καθημερινή σειρά «Να μ’ αγαπάς» επιστρέφει, απόψε στις 20:00, με διπλό επεισόδιο και καταιγιστικές εξελίξεις που θα ανατρέψουν τις ζωές όλων. Η απελπισία οδηγεί τη Φωτεινή στα άκρα, όταν πυροβολεί τον Ορφέα. Εκείνος χαροπαλεύει στο νοσοκομείο, ενώ εκείνη βυθίζεται στην απόλυτη απόγνωση… Ο Άγγελος ψάχνει την Φωτεινή… Η Ζωή φτάνει στο νοσοκομείο και συγκρούεται σκληρά με τον Θεόφιλο… Η Σοφία τυφλωμένη από μίσος, αποφασίζει να εκδικηθεί… Μια εποχή τελείωσε και τώρα αρχίζει μια άλλη. Θα πληρώσουν όλοι…

Τι θα δούμε στο αποψινό διπλό επεισόδιο, στις 20:00.

Η Φωτεινή πυροβολεί τον Ορφέα έξω από το σπίτι των Καλλιγά. Στο νοσοκομείο ο Ορφέας, σε κρίσιμη κατάσταση, χειρουργείται, ενώ Θεόφιλος, Εβίτα και Χάρης καταρρέουν και η Άννα μένει δίπλα του. Οι κάμερες ασφαλείας δεν έχουν καταγράψει τίποτα, ενώ στο σπίτι της Χαρούλας ο Θεόφιλος τους απειλεί με κατάσχεση για να πετάξουν έξω τη Ζωή. Η Ζωή φτάνει στο νοσοκομείο, συγκρούεται σκληρά με Θεόφιλο και Σοφία και μένει εκεί για τον Ορφέα. Ο Άγγελος με τον Αχιλλέα ψάχνουν τη Φωτεινή.

Η Φωτεινή, βυθισμένη στην ενοχή της για τον πυροβολισμό του Ορφέα, περιπλανιέται στα όρια της τρέλας και της αυτοκαταστροφής. Ο Άγγελος τη βρίσκει την ύστατη στιγμή και την αποτρέπει να παραδοθεί, πείθοντάς τη να ζήσει για το παιδί που περιμένει. Ο Ορφέας, μεταξύ ζωής και θανάτου επιστρέφει από το φως, ενώ στο νοσοκομείο και το σπίτι των Καλλιγάδων η αγωνία, η ενοχή και οι παλιές πληγές φουντώνουν. Ο Θεόφιλος χάνει τον έλεγχο, η Εβίτα προσπαθεί να κρατήσει ενωμένη την οικογένεια και η Σοφία, τυφλωμένη από μίσος, αποφασίζει να εκδικηθεί. Παράλληλα, η Ζωή αναγκάζεται να φύγει από το σπίτι της Χαρούλας και οι δεσμοί ανάμεσα στους ήρωες διαλύονται. Η Σοφία να κατηγορεί ψευδώς τον Λευτέρη για τον πυροβολισμό του Ορφέα.

Δείτε το trailer: https://youtu.be/OJyljPQb0QY?si=9KUdRbsrtiBUYbIw

Καθημερινή σειρά παραγωγής 2025 - 2026

Σενάριο: Γιώργος Μακρής

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παπαβασιλείου

Παίζουν: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάννα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κοτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στο ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Παραγωγή: Pedio Productions

Τραγούδι τίτλων: «Να μ’ αγαπάς»

Μουσική: Νίκος Τερζής, στίχοι-ερμηνεία: Γιάννης Κότσιρας

Ο «Άγιος έρωτας» επιστρέφει απόψε με νέο συγκλονιστικό επεισόδιο, εκτάκτως στις 22:00. Ο καταστροφικός σεισμός αφήνει ανοιχτές πληγές και όλοι οι ήρωες καλούνται να αντιμετωπίσουν μια νέα πραγματικότητα.

Ο φονικός σεισμός που χτυπά τη Στέρνα αφήνει πίσω του βαριές απώλειες και μεγάλες υλικές καταστροφές. Το ξενοδοχείο μετατρέπεται πρόχειρα σε αναρρωτήριο και ο πατέρας Νικόλαος, παρά το πένθος του για την Πετρούλα, καταβάλλει μαζί με τη Φανή υπεράνθρωπες προσπάθειες για να βοηθήσει τους τραυματίες. Ο Παύλος, μετά από οξύ καρδιακό επεισόδιο, μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ενώ ο Χάρης κάνει τα πάντα για να σώσει τον βαριά τραυματισμένο Κλεάνθη. Στις φυλακές, η Χριστίνα διασώζει το μωρό της Ρίτας αλλά και τη διευθύντρια, η οποία θα της προσφέρει μια απρόσμενη ανταμοιβή για την πράξη της. Η Χλόη και ο Αργύρης βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση, καθώς πρέπει να μεταφέρουν τα νέα για τον θάνατο του Γιάννου στη μικρή Ελευθερία, την ίδια στιγμή που και η Πόπη χαροπαλεύει στο νοσοκομείο. Η Σοφία, αποκομμένη από όλους στο κρατητήριο, αγωνιά για την τύχη του Παύλου, ενώ η Θάλεια καλείται να πάρει μια απόφαση που θα καθορίσει την επιβίωσή του.

Δείτε το trailer

https://youtu.be/eO_O3azf9mM

Συντελεστές

Σενάριο: Άγγελος Χασάπογλου

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πρωτότυπη μουσική: Στέφανος Κορκολής, Τραγούδι τίτλων «Άγιος έρωτας» - Στίχοι: Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Ερμηνεία: Σοφία Μανουσάκη

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Δανάη Παππά, Δημήτρης Παπανικολάου, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιάννης Τσορτέκης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Γιώργος Καραμίχος, Γιούλικα Σκαφιδά, Μαρίνα Ψάλτη, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Ηρώ Μουκίου, Γιάννης Εγγλέζος, Ελευθερία Πάλλα, Μιχάλης Πανάδης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Μαρία Κατσανδρή, Γιάννης Σίντος, Γιούλη Γεωργακοπούλου, Τζένη Καζάκου, Ντίνος Παπαγεωργίου, Αντιγόνη Μακρή, Ηρώ Πεκτέση

Παραγωγή: Primavisione





Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια

Όσα έγιναν. Όσα αγαπήσαμε. Πριν από τα συγκλονιστικά επεισόδια που έρχονται! Δες από την αρχή την ιστορία σε πέντε ασπρόμαυρες τηλεταινίες!

Η αγαπημένη σειρά του Alpha, «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», επιστρέφει σα να τη βλέπουμε για πρώτη φορά, λίγο πριν η Τρούμπα ανοίξει ξανά τις πόρτες της στο σκοτάδι και στο φως της καθηλωτικής συνέχειας.

Πέντε τηλεταινίες - οι οποίες θα προβληθούν από τη Δευτέρα 19/01 και κάθε βράδυ στις 23:30 - μονταρισμένες καρέ καρέ με τις πιο δυνατές εξελίξεις, τα πιο καθοριστικά γεγονότα που έγραψαν την αρχή της ιστορίας. Όχι απλώς μια επανάληψη. Όχι ένας συνηθισμένος «προθάλαμος» για τα νέα επεισόδια. Αλλά μια ριζική, κινηματογραφική αναγέννηση: Ασπρόμαυρη επεξεργασία, που μεταμορφώνει κάθε σκηνή, κάθε βλέμμα, κάθε ανάσα σε κάτι διαχρονικό.

Γιατί το «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» γεννήθηκε από την καρδιά της εποχής που αφηγείται. Τα σοκάκια της Τρούμπας, τα φώτα, οι γυναίκες που παλεύουν να σταθούν όρθιες μέσα σε έναν κόσμο σκληρό κι αντρικό. Όλα αυτά δείχνουν αλλιώς όταν απαλλαγούν από το χρώμα. Σαν φωτογραφίες που ξεφυλλίζεις σε ένα ξεχασμένο άλμπουμ. Σαν σκηνές από παλιό ελληνικό σινεμά -αληθινό, ωμό, συγκινητικό. Η ασπρόμαυρη μεταμόρφωση δεν καλύπτει το δράμα -το αποκαλύπτει. Φωτίζει τα συναισθήματα. Σκληραίνει τις σκιές. Φέρνει τα πρόσωπα πιο κοντά. Δίνει χώρο στις σιωπές, στις υποσχέσεις, στις προδοσίες. Κι επιτρέπει στην αλήθεια της Τρούμπας να ακουστεί πιο δυνατά. Ξαναζούμε την ιστορία από την αρχή, όχι για να τη θυμηθούμε, αλλά για να την καταλάβουμε βαθύτερα.

Από εκεί όπου ξεκίνησαν όλα. Από τις πληγές, τα πάθη, τα μυστικά που άνοιξαν τον δρόμο για όσα έρχονται. Πριν η συνέχεια μάς παρασύρει, το «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» μας καλεί να δούμε ξανά τη διαδρομή -αυτή τη φορά σαν ταινία. Πέντε τηλεταινίες. Μια πόλη, ο Πειραιάς, που ανασαίνει στο σκοτάδι. Και οι γυναίκες του Porto Leone, πιο δυνατές και πιο ορατές από ποτέ.

«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια». Δείτε την ιστορία από την αρχή σε πέντε ασπρόμαυρες τηλεταινίες, Δευτέρα έως Σάββατο στις 23:30.

Δραματική σειρά εποχής ελληνικής παραγωγής 2025 - 2026

Κατάλληλη για άνω των 12 ετών

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κορδέλλας, Βασίλης Τσελεμέγκος, Μάριος Καραμάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Κώστας Τριανταφύλλου, Μπάμπης Αρσενάκος

Ηχοληψία: Χρήστος Παπαδόπουλος, Κώστας Κολοκάθης

Σκηνογράφος: Σπύρος Λάσκαρης

Ενδυματολόγος: Κική Μήλιου

Μοντάζ: Γιάννης Τσιτσόπουλος, Μανόλης Ζεάκης

Πρωτότυπη μουσική: Μάριος Στρόφαλης

Το τραγούδι των τίτλων «Ο καπνός απ’ το λιμάνι», σε στίχους Ειρήνης Τουμπάκη, ερμηνεύει η Μάρθα Φριντζήλα.

Οργάνωση Παραγωγής: Γιάννης Καραντάνης

Παραγωγοί: Πάνος Παπαχατζής, Κώστας Σάκκαρης

Παραγωγός: Αthens Productions A.E.

Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.Ε.

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπισμπίκης (Σπύρος Γιάμαρης), Κλέλια Ρένεση (Γαλήνη Βούλγαρη), Μαρίνα Ασλάνογλου (Αλεξάνδρα Καπετανάκου), Αντώνης Καρυστινός (Κωνσταντίνος Βούλγαρης), Αλέκος Συσσοβίτης (Ηλίας Καπετανάκος), Μαριάννα Πολυχρονίδη (Ρίτα Ζαφείρη), Ιζαμπέλλα Φούλοπ (Άντζελα Δρόσου), Άρης Αντωνόπουλος (Στράτος Καπετανάκος), Βασίλης Μηλιώνης (Γρηγόρης Βούλγαρης), Σταύρος Σβήγκος (Χρόνης Θαλασσίτης), Κωνσταντίνα Τάκαλου (Φωφώ), Μαρία Καβουκίδου (Ξένη Φραγκούλη), Μαρθίλια Σβάρνα (Καίτη), Χριστίνα Μαθιουλάκη (Λένα Βούλγαρη), Δημήτρης Καπετανάκος (Στέλιος Σκαβάτσος), Ευφημία Καλογιάννη (Κοραλία), Δημήτρης Σέρφας (Αντρέας Καπετανάκος), Κυριάκος Σαλής (Ορέστης Βούλγαρης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Βούλα Μαρκάκη), Γιάννα Ζιάννη (Ματίνα), Στέλλα Γκίκα (Ασημίνα), Γρηγορία Μεθενίτη (Ντόρα), Δημήτρης Παπανικολάου (Λάζαρος Φραγκούλης), Γιάννης Λεάκος (Νίκος Καστίλιας), Χριστίνα Στεφανίδη (Λουΐζα), Τριαντάφυλλος Δελής (Βούγγελας), Αργύρης Αποστόλου (Τάκης), Αγγελίνα Τερσενίδου (Γίτσα), Νεφέλη Παπαδερού (Βίκυ), Τάσος Καρλής (Ζήσης).

Στο ρόλο του καπετάν-Μανώλη, ο Μιχάλης Αεράκης.

#PortoLeone