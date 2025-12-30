Τηλεθέαση Δευτέρας 29.12.2025: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Τηλεθέαση ελληνική τηλεόραση θεαματικότητες

Τηλεθέαση Δευτέρας 29.12.2025: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών

Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Δευτέρα 29.12.2025

Τηλεθέαση Δευτέρας 29.12.2025: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ 12,6 16,4
Ant1 7,1 7,6
Alpha 12,5 12,7
Star 10,2 9
Mega 11,5 11,5
OPEN 4,2 6,1
ΕΡΤ1 2,8 4

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων

ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Σήμερα 14,2 18,9
Ant1  Καλημέρα Ελλάδα 9,7 10,6
ALPHA Happy Day 21 14,3
Mega Κοινωνία Ώρα Mega 15,7 20,5
OPEN Ώρα Ελλάδος 9,1 12,4
ΕΡΤ1 Νωρίς Νωρίς 2,7 2

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Αταίριαστοι 10,6 18,6
Ant1  Το πρωινό 6,9 8,2
Alpha Super Κατερίνα 16 11,9
Star Ξένη ταινία 11,6 8,2
Mega Buongiorno 7,8 8,9
OPEN  10 παντού 14,3 14,3
ΕΡΤ1  Πρωίαν σε Είδον 2,4 2,7

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Οπου υπάρχει Ελλάδα 5,4 8,9
ΑΝΤ1 Αποκαλύψεις 9,9 13,6
Alpha Το σόι σου 13,3 13,5
STAR Φιλαράκια 8,9 5,6
Mega  Είσαι το ταίρι μου 14,3 10,7
OPEN  Ώρα για ψυχαγωγία 3,6 4
ΕΡΤ1  ΠΟΠ μαγειρική 1,6 4,8

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Ελληνική ταινία 6 5,9
ΑNT1 Κωνσταντίνου και Ελένης 8,6 6,3
Alpha Οικογενειακές ιστορίες 11,3 13,6
STAR Ο τροχός της τύχης 13,9 17,6
Mega Live News 13,1 17,7
OPEN Καθαρές κουβέντες 5,9 9
ΕΡΤ1 Στούντιο 4 6,1 7,6

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 5,9 9,7
ANT1 ANT1 ΝEWS 9,7 8,8
Alpha Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 14,1 16,5
STAR Star News 11,7 12,4
Mega MEGA Γεγονότα 16,2 16
OPEN Open News 5,1 7,6
ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 4,5 4,7

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Στο παρά πέντε 12,8 10,6
MEGA Οι απαράδεκτοι 5,8 5
ALPHA Το σόι σου 16,3 15,6
ALPHA Ελληνική ταινία 10,1 10,4
ΑΝΤ1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 10,5 15
ANT1 Ξένη ταινία 7,1 14,1
STAR Ξένη ταινία 10,6 10
STAR Ξένη ταινία 8,6 7,7
OPEN  Real View 2 1,9
OPEN  11 αυτοί, 11 εμείς 0,6 1,9
ΕΡΤ 1 Ελληνική ταινία 2 3,3
ΕΡΤ 1 Το παιδί 1,4 2,1
ΣΚΑΪ The Voice of Greece 23,1 29,9
