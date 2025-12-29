Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου 27.12 - 28.12.2025: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής
Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου 27.12 - 28.12.2025: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής
Ποια δελτία ειδήσεων προτίμησαν οι τηλεθεατές για την ενημέρωσή τους - Ποιες εκπομπές παρακολούθησαν βράδυ Σαββάτου 27.12.2025 και Κυριακής 28.12.2025
* τελικά νούμερα
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών το Σάββατο
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Κυριακή
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων το Σάββατο
EARLY MORNING
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
PRIME TIME
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων την Κυριακή
EARLY MORNING
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
PRIME TIME
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών το Σάββατο
|Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)
|Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
|ΣΚΑΙ
|7,3
|9,5
|Ant1
|8,2
|8,7
|Alpha
|13,2
|15,1
|Star
|8,2
|7,3
|Mega
|11,4
|12,1
|OPEN
|5
|5,3
|ΕΡΤ1
|2,7
|3,5
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Κυριακή
|Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)
|Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
|ΣΚΑΙ
|10,4
|12,9
|Ant1
|7,5
|7,7
|Alpha
|11,6
|13,6
|Star
|12,3
|9
|Mega
|10,3
|11,3
|OPEN
|3,6
|5
|ΕΡΤ1
|2,5
|3,6
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων το Σάββατο
EARLY MORNING
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΙ
|Καλημέρα
|22
|23,6
|OPEN
|Τώρα μαζί
|11,7
|15
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΙ
|Οι Δεκατιανοί
|11,7
|16,3
|ΑΝΤ1
|Πρωινό Σαββατοκύριακο
|7
|7,2
|ALPHA
|Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
|18,4
|21,8
|Mega
|Χαμογέλα και πάλι
|11
|11,2
|OPEN
|Ραντεβού το ΣΚ
|4,9
|4,7
|ΕΡΤ1
|Καλημέρα είπαμε
|5,1
|4,6
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|Είσαι το ταίρι μου
|14,6
|13,6
|ΑΝΤ1
|Υγεία πάνω από όλα
|7
|5
|Alpha
|Καλύτερα δεν γίνεται
|12,4
|13,1
|ΣΚΑΙ
|Weekend live
|5,3
|7,2
|STAR
|Ξένη ταινία
|7,6
|7,5
|ΟPEN
|Chef στην κουζίνα σας
|3,5
|5,1
|ΕΡΤ 1
|Μαμάδες
|2,5
|2,7
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|Mega
|The chase
|12,7
|11,8
|OPEN
|Εικόνες
|6,4
|9,2
|ΕΡΤ1
|Ξένη ταινία
|1,6
|4
|ALPHA
|Kitchen Lab
|14,2
|16,8
|STAR
|Ελληνική ταινία
|10,2
|10,9
|ΑΝΤ1
|Κωνσταντίνου και Ελένης
|7,4
|5,8
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|Mega
|MEGA Γεγονότα
|14,8
|15,4
|Ant1
|ANT1 news
|7
|7
|ΣΚΑΙ
|ΣΚΑΪ Ειδήσεις
|7,2
|11,2
|Alpha
|ALPHA Ειδήσεις
|14,1
|17,2
|OPEN
|Open Ειδήσεις
|5,9
|9,3
|ΕΡΤ1
|EΡΤ Ειδήσεις
|1,7
|4,1
|Star
|Ειδήσεις Star
|7,2
|9
PRIME TIME
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|Ευτυχισμένοι μαζί
|11,3
|9,6
|MEGA
|Αλ Τσαντίρι νιουζ
|11,2
|15
|ΑΝΤ1
|Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος
|10,9
|12.9
|ΑΝΤ1
|The Roadshow
|9
|12,1
|ΑΝΤ1
|Ελληνική ταινία
|7,8
|8,2
|ALPHA
|Το σόι σου
|17,9
|18,8
|ALPHA
|Ελληνική ταινία
|12,5
|13,5
|ΣΚΑΪ
|Ελληνική ταινία
|7,1
|10,2
|Star
|Ξένη ταινία
|10,1
|7
|Star
|Ξένη ταινία
|9,2
|7,2
|OPEN
|Αριστοτέλης ο άριστος
|2,1
|2,1
|OPEN
|Ξένη ταινία
|6,3
|4,2
|ΕΡΤ1
|Μαμά στα κρυφά
|2,7
|3,7
|ΕΡΤ1
|Ξένη ταινία
|3,5
|2,7
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων την Κυριακή
EARLY MORNING
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΙ
|Καλημέρα
|13,8
|18,2
|OPEN
|Τώρα μαζί
|13,1
|13,3
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|Μega
|Χαμογέλα και πάλι
|12,4
|9,7
|ΣΚΑΙ
|Οι Δεκατιανοί
|9,3
|14,6
|ANT1
|Πρωινό Σαββατοκύριακο
|7,7
|9,6
|ALPHA
|Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
|20,1
|21,8
|OPEN
|Ραντεβού το ΣΚ
|2,6
|5,5
|ΕΡΤ1
|Καλημέρα είπαμε
|2,3
|4,1
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|Mega
|Είσαι το ταίρι μου
|11,6
|11,5
|ΣΚΑΙ
|Weekend LIVE
|4,6
|6,2
|ΑLPHA
|Καλύτερα δεν γίνεται
|13,2
|14,5
|ΑΝΤ1
|Ελληνική ταινία
|14,4
|12
|OPEN
|Chef στην κουζίνα σας
|1,4
|3,8
|ΕΡΤ1
|Οτι αξίζει
|2,9
|3,6
|STAR
|Ξένη ταινία
|12,2
|8,9
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ALPHA
|Kithen Lab
|10,5
|16,2
|MEGA
|The Chase
|13,8
|16,1
|STAR
|Ξένη ταινία
|10,6
|10,6
|ΣΚΑΪ
|Ξένη ταινία
|7,6
|6,4
|ANT1
|Κωνσταντίνου και Ελένης
|5,7
|4,5
|ΕΡΤ1
|Ξένη ταινία
|2,1
|1,6
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|Mega
|MEGA Γεγονότα
|15,1
|18
|Ant1
|ANT1 news
|6,8
|8,6
|ΣΚΑΙ
|ΣΚΑΙ Ειδήσεις
|7,2
|9,4
|Alpha
|Κεντρικό δελτίο ειδήσεων
|12,2
|16
|OPEN
|Open News
|7,6
|11,8
|ΕΡΤ1
|Κεντρικό δελτίο ειδήσεων
|3,8
|4,6
|Star
|Star News
|12,1
|8,9
PRIME TIME
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|The Voice of Greece
|18,9
|25,1
|OPEN
|Ξένη ταινία
|2
|1,4
|OPEN
|Grande League
|1,4
|1,8
|ΕΡΤ1
|Ξένη ταινία
|1,5
|2,2
|MEGA
|Ελληνική ταινία
|8,4
|11,4
|MEGA
|Ελληνική ταινία
|10,4
|8,9
|ΑΝΤ1
|Ποιός θα γίνει εκατομμυριούχος
|11,9
|13,7
|ΑΝΤ1
|Ξένη ταινία
|7.9
|6,6
|ALPHA
|Το σόι σου
|11,6
|14,5
|ALPHA
|Ξένη ταινία
|7,6
|8,2
|STAR
|Ξένη ταινία
|19
|14,5
|STAR
|Ξένη ταινία
|12,4
|8,2
