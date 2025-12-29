Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου 27.12 - 28.12.2025: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ελληνική τηλεόραση Τηλεθέαση θεαματικότητες

Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου 27.12 - 28.12.2025: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής

Ποια δελτία ειδήσεων προτίμησαν οι τηλεθεατές για την ενημέρωσή τους - Ποιες εκπομπές παρακολούθησαν βράδυ Σαββάτου 27.12.2025 και Κυριακής 28.12.2025

Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου 27.12 - 28.12.2025: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής

* τελικά νούμερα

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών το Σάββατο 

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ  7,3 9,5
Ant1 8,2 8,7
Alpha  13,2 15,1
Star 8,2 7,3
Mega 11,4 12,1
OPEN 5 5,3
ΕΡΤ1 2,7 3,5


Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Κυριακή


3,
Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ  10,4 12,9
Ant1  7,5 7,7
Alpha  11,6 13,6
Star  12,3 9
Mega  10,3 11,3
OPEN 3,6 5
ΕΡΤ1 2,5 3,6


Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων το Σάββατο


EARLY MORNING

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Καλημέρα 22 23,6
OPEN Τώρα μαζί 11,7 15

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Οι Δεκατιανοί 11,7 16,3
ΑΝΤ1 Πρωινό Σαββατοκύριακο 7 7,2
ALPHA Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 18,4 21,8
Mega  Χαμογέλα και πάλι 11 11,2
OPEN Ραντεβού το ΣΚ 4,9 4,7
ΕΡΤ1 Καλημέρα είπαμε 5,1 4,6

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Είσαι το ταίρι μου 14,6 13,6
ΑΝΤ1 Υγεία πάνω από όλα 7 5
Alpha Καλύτερα δεν γίνεται 12,4 13,1
ΣΚΑΙ Weekend live 5,3 7,2
STAR  Ξένη ταινία 7,6 7,5
ΟPEN Chef στην κουζίνα σας 3,5 5,1
ΕΡΤ 1 Μαμάδες 2,5 2,7

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
Mega The chase 12,7 11,8
OPEN Εικόνες 6,4 9,2
ΕΡΤ1 Ξένη ταινία 1,6 4
ALPHA  Kitchen Lab 14,2 16,8
STAR Ελληνική ταινία 10,2 10,9
ΑΝΤ1 Κωνσταντίνου και Ελένης 7,4 5,8

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
Mega MEGA Γεγονότα 14,8 15,4
Ant1 ANT1 news 7 7
ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 7,2 11,2
Alpha ALPHA Ειδήσεις 14,1 17,2
OPEN Open Ειδήσεις 5,9 9,3
ΕΡΤ1 EΡΤ Ειδήσεις 1,7 4,1
Star Ειδήσεις Star 7,2 9

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Ευτυχισμένοι μαζί 11,3 9,6
MEGA Αλ Τσαντίρι νιουζ 11,2 15
ΑΝΤ1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 10,9 12.9
ΑΝΤ1 The Roadshow 9 12,1
ΑΝΤ1 Ελληνική ταινία 7,8 8,2
ALPHA Το σόι σου 17,9 18,8
ALPHA Ελληνική ταινία 12,5 13,5
ΣΚΑΪ Ελληνική ταινία 7,1 10,2
Star Ξένη ταινία
 10,1 7
Star Ξένη ταινία
 9,2 7,2
OPEN Αριστοτέλης ο άριστος
 2,1 2,1
OPEN Ξένη ταινία 6,3 4,2
ΕΡΤ1 Μαμά στα κρυφά 2,7 3,7
ΕΡΤ1 Ξένη ταινία
 3,5 2,7

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων την Κυριακή


EARLY MORNING

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Καλημέρα 13,8 18,2
OPEN Τώρα μαζί 13,1 13,3

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
Μega Χαμογέλα και πάλι 12,4 9,7
ΣΚΑΙ Οι Δεκατιανοί 9,3 14,6
ANT1 Πρωινό Σαββατοκύριακο 7,7 9,6
ALPHA Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 20,1 21,8
OPEN Ραντεβού το ΣΚ 2,6 5,5
ΕΡΤ1 Καλημέρα είπαμε 2,3 4,1

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
Mega Είσαι το ταίρι μου 11,6 11,5
ΣΚΑΙ Weekend LIVE 4,6 6,2
ΑLPHA Καλύτερα δεν γίνεται 13,2 14,5
ΑΝΤ1 Ελληνική ταινία 14,4 12
OPEN Chef στην κουζίνα σας 1,4 3,8
ΕΡΤ1 Οτι αξίζει 2,9 3,6
STAR Ξένη ταινία 12,2 8,9

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ALPHA Kithen Lab 10,5 16,2
MEGA The Chase 13,8 16,1
STAR Ξένη ταινία 10,6 10,6
ΣΚΑΪ  Ξένη ταινία 7,6 6,4
ANT1 Κωνσταντίνου και Ελένης 5,7 4,5
ΕΡΤ1  Ξένη ταινία 2,1 1,6

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
Mega MEGA Γεγονότα 15,1 18
Ant1 ANT1 news 6,8 8,6
ΣΚΑΙ ΣΚΑΙ Ειδήσεις  7,2 9,4
Alpha Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 12,2 16
OPEN Open News 7,6 11,8
ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 3,8 4,6
Star Star News 12,1 8,9

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ The Voice of Greece 18,9 25,1
OPEN Ξένη ταινία 2 1,4
OPEN Grande League 1,4 1,8
ΕΡΤ1 Ξένη ταινία 1,5 2,2
MEGA Ελληνική ταινία 8,4 11,4
MEGA Ελληνική ταινία 10,4 8,9
ΑΝΤ1 Ποιός θα γίνει εκατομμυριούχος 11,9 13,7
ΑΝΤ1 Ξένη ταινία 7.9 6,6
ALPHA Το σόι σου 11,6 14,5
ALPHA Ξένη ταινία
 7,6 8,2
STAR  Ξένη ταινία 19 14,5
STAR Ξένη ταινία 12,4 8,2

Best of Network