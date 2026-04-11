Ο Μπεν Άφλεκ παραχώρησε στην Τζένιφερ Λόπεζ το μερίδιό του από τη βίλα των 60 εκατ. δολαρίων στο Μπέβερλι Χιλς
Ο ηθοποιός παραιτείται από οποιοδήποτε οικονομικό όφελος από το συγκεκριμένο ακίνητο

Ιωάννα Μαρίνου
Στην Τζένιφερ Λόπεζ παραχώρησε ο Μπεν Άφλεκ το σύνολο του μεριδίου του από τη βίλα των 60 εκατομμυρίων δολαρίων στο Μπέβερλι Χιλς, που είχαν αποκτήσει όσο ήταν ζευγάρι.

Σύμφωνα με έγγραφα που επικαλείται το TMZ, το πρώην ζευγάρι προχώρησε σε τροποποίηση της συμφωνίας διανομής περιουσίας. Αν και το έγγραφο δεν διευκρινίζει τη φύση της μεταβίβασης, πηγές με γνώση της υπόθεσης ανέφεραν ότι ο Άφλεκ παραχώρησε το σύνολο του ποσοστού του στη συγκεκριμένη ιδιοκτησία χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα.

Η έπαυλη, έκτασης περίπου 3.500 τετραγωνικών μέτρων, διαθέτει 12 υπνοδωμάτια, 24 μπάνια και, μεταξύ άλλων γήπεδο μπάσκετ. Το ακίνητο είχε αποκτηθεί τον Ιούνιο του 2023 έναντι 60,85 εκατομμυρίων δολαρίων, όταν οι δύο καλλιτέχνες ήταν ακόμη παντρεμένοι, έχοντας παντρευτεί τον Ιούλιο του 2022.

Τον Ιούνιο του 2024, το πρώην ζευγάρι έθεσε την κατοικία προς πώληση εν μέσω πληροφοριών περί επικείμενου διαζυγίου. Παρά τις αναφορές ότι η πώληση σχετιζόταν με το μέγεθος του ακινήτου, η Λόπεζ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου δύο μήνες αργότερα.

Την ίδια περίοδο, ο Άφλεκ απέκτησε νέα κατοικία αξίας 20,5 εκατομμυρίων δολαρίων στην περιοχή Πασίφικ Παλισέιντς, προκειμένου να βρίσκεται κοντά στα παιδιά του, που απέκτησε με την Τζένιφερ Γκάρνερ.

Το διαζύγιο του πρώην ζευγαριού οριστικοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2025, ενώ το μέλλον της κοινής περιουσίας του παρέμενε ασαφές, καθώς το ακίνητο παρέμενε τότε προς πώληση. Τον Μάρτιο του ίδιου έτους, η Λόπεζ απέκτησε νέα κατοικία στο Λος Άντζελες, αξίας 18 εκατομμυρίων δολαρίων, για την ίδια και τα δίδυμα παιδιά της, τα οποία έχει αποκτήσει με τον Μαρκ Άντονι.

Ωστόσο, το καλοκαίρι του 2025, οι δύο πλευρές αποφάσισαν από κοινού να αποσύρουν την έπαυλη από την αγορά. Όπως είχε αναφέρει πηγή στο περιοδικό People, «ενώ επιθυμούσαν να πουλήσουν το ακίνητο, δίσταζαν να υποστούν σημαντική οικονομική απώλεια». Το ίδιο πρόσωπο σημείωνε ότι «μείωσαν την τιμή για να αυξήσουν το ενδιαφέρον, αλλά όταν αυτό δεν συνέβη, τους προτάθηκε να αποσύρουν το ακίνητο από την αγορά», χαρακτηρίζοντας την απόφαση «επιχειρηματική».

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, η διαχείριση της πολυτελούς κατοικίας φαίνεται να περνά πλέον αποκλειστικά στη Λόπεζ. Η ίδια, σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή «Good Morning America», δήλωσε: «Είμαι στην πιο ευτυχισμένη φάση της ζωής μου. Νομίζω ότι, για πρώτη φορά, αισθάνομαι ελεύθερη, είμαι μόνη μου και αυτό είναι πολύ καλό».

