Γιώργος Λιβάνης: Είναι δεδομένο ότι θα μεγαλώσουμε την οικογένειά μας με την Ανδρομάχη
Γιώργος Λιβάνης: Είναι δεδομένο ότι θα μεγαλώσουμε την οικογένειά μας με την Ανδρομάχη
«Μας έχει τρελάνει ο γιος μας, οπότε γιατί να μην αποκτήσουμε άλλο ένα παιδί;» είπε ο τραγουδιστής
Την επιθυμία του να μεγαλώσει την οικογένειά του με την Ανδρομάχη, εξέφρασε ο Γιώργος Λιβάνης.
Το ζευγάρι που απέκτησε τον γιο του τον Σεπτέμβριο του 2024, παντρεύτηκε και βάφτισε το παιδί του τον Οκτώβριο. Μέσα από δηλώσεις που έκανε ο τραγουδιστής στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, ανέφερε ότι ο γιος του έχει αρχίσει να επικοινωνεί, τονίζοντας ότι μαζί με τη σύζυγό του τον παρακολουθούν με ενθουσιασμό να μεγαλώνει.
Σε ερώτηση για το εάν με την Ανδρομάχη σκέφτονται το ενδεχόμενο να αποκτήσουν ακόμα ένα παιδί, απάντησε: «Είναι δεδομένο ότι θα μεγαλώσουμε την οικογένειά μας με την Ανδρομάχη, γιατί υπάρχει πολλή αγάπη. Χαιρόμαστε που έχουμε τον μικρό, έχει μεγαλώσει και έχει αρχίσει να επικοινωνεί σχεδόν. Μας έχει τρελάνει, οπότε γιατί όχι άλλο ένα;».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dg0w4ugubvo9)
Το ζευγάρι που απέκτησε τον γιο του τον Σεπτέμβριο του 2024, παντρεύτηκε και βάφτισε το παιδί του τον Οκτώβριο. Μέσα από δηλώσεις που έκανε ο τραγουδιστής στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, ανέφερε ότι ο γιος του έχει αρχίσει να επικοινωνεί, τονίζοντας ότι μαζί με τη σύζυγό του τον παρακολουθούν με ενθουσιασμό να μεγαλώνει.
Σε ερώτηση για το εάν με την Ανδρομάχη σκέφτονται το ενδεχόμενο να αποκτήσουν ακόμα ένα παιδί, απάντησε: «Είναι δεδομένο ότι θα μεγαλώσουμε την οικογένειά μας με την Ανδρομάχη, γιατί υπάρχει πολλή αγάπη. Χαιρόμαστε που έχουμε τον μικρό, έχει μεγαλώσει και έχει αρχίσει να επικοινωνεί σχεδόν. Μας έχει τρελάνει, οπότε γιατί όχι άλλο ένα;».
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα