Γιώργος Λιβάνης: Είναι δεδομένο ότι θα μεγαλώσουμε την οικογένειά μας με την Ανδρομάχη
GALA
Γιώργος Λιβάνης Ανδρομάχη Οικογένεια

«Μας έχει τρελάνει ο γιος μας, οπότε γιατί να μην αποκτήσουμε άλλο ένα παιδί;» είπε ο τραγουδιστής

Ιωάννα Μαρίνου
Την επιθυμία του να μεγαλώσει την οικογένειά του με την Ανδρομάχη, εξέφρασε ο Γιώργος Λιβάνης.

Το ζευγάρι που απέκτησε τον γιο του τον Σεπτέμβριο του 2024, παντρεύτηκε και βάφτισε το παιδί του τον Οκτώβριο. Μέσα από δηλώσεις που έκανε ο τραγουδιστής στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, ανέφερε ότι ο γιος του έχει αρχίσει να επικοινωνεί, τονίζοντας ότι μαζί με τη σύζυγό του τον παρακολουθούν με ενθουσιασμό να μεγαλώνει.

Σε ερώτηση για το εάν με την Ανδρομάχη σκέφτονται το ενδεχόμενο να αποκτήσουν ακόμα ένα παιδί, απάντησε:  «Είναι δεδομένο ότι θα μεγαλώσουμε την οικογένειά μας με την Ανδρομάχη, γιατί υπάρχει πολλή αγάπη. Χαιρόμαστε που έχουμε τον μικρό, έχει μεγαλώσει και έχει αρχίσει να επικοινωνεί σχεδόν. Μας έχει τρελάνει, οπότε γιατί όχι άλλο ένα;».

Δείτε το βίντεο

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dg0w4ugubvo9)
