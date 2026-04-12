Κωνσταντίνα Μιχαήλ: Δεν είμαι συμφιλιωμένη με τον χρόνο, είμαι μία νεανική γεροντοκόρη
Ο χρόνος είναι επινόηση, ένα νούμερο, εγώ παραμένω ανήσυχο πνεύμα, σχολίασε η ηθοποιός
Τη σχέση της με τον χρόνο περιέγραψε η Κωνσταντίνα Μιχαήλ, τονίζοντας ότι δεν είναι συμφιλιωμένη μαζί του, ενώ χαρακτήρισε τον εαυτό της ως «μία νεανική γεροντοκόρη».
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «Hello» εξηγώντας πως αν και δεν έχει αποδεχτεί το πέρασμα του χρόνου, παρατηρεί πως όσο μεγαλώνει νιώθει καλύτερα ως άνθρωπος, ενώ παράλληλα στάθηκε στις διακρίσεις που συχνά αντιμετωπίζουν οι γυναίκες μετά από μια ηλικία, καθώς όπως είπε η Κωνσταντίνα Μιχαήλ, κρίνονται με βάση την όψη τους.
Σε ερώτηση για το εάν έχει συμφιλιωθεί με τον χρόνο, η ηθοποιός απάντησε: «Δεν είμαι συμφιλιωμένη μαζί του. Μεγαλώνω όμως με χαρά, επιθυμία, ευγένεια και μεγαλοπρέπεια. Ο χρόνος είναι επινόηση, ένα νούμερο. Εγώ παραμένω ανήσυχο πνεύμα με μεγαλίστικες τάσεις. Μια νεανική γεροντοκόρη. Συνειδητοποιώ ότι, όσο βαδίζω στα χρόνια, νιώθω καλύτερα ως άνθρωπος. Οι γυναίκες έχουμε πιο μεγάλη δυσκολία στο να μας αποδεχτούν. Τα πάντα κινούνται γύρω από τα νιάτα. Όσο μεγαλώνεις, γίνεσαι και λίγο πιο διάφανος».
