Η Τζένιφερ Άνιστον φωτογραφήθηκε αγκαλιά με τον σύντροφό της Τζιμ Κέρτις
Οι φήμες για τη σχέση του ζευγαριού ξεκίνησαν τον περασμένο Ιούλιο
Μια κοινή φωτογραφία με τον Τζιμ Κέρτις δημοσίευσε η Τζένιφερ Άνιστον, ποζάροντας αγκαλιά με τον σύντροφό της.
Την Κυριακή 5 Απριλίου, η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία σειρά εικόνων με αγαπημένα της πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και μία στην οποία το ζευγάρι εμφανίζεται χαμογελαστό. Σε άλλο στιγμιότυπο, η Άνιστον μοιράστηκε μία φωτογραφία του υπνοθεραπευτή αγκαλιά με έναν σκύλο.
Οι φήμες για τη σχέση της ηθοποιού με τον Κέρτις ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2025, όταν το ζευγάρι εντοπίστηκε μαζί σε γιοτ στη Μαγιόρκα της Ισπανίας, μαζί με φίλους. Τον Νοέμβριο, η Άνιστον δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφία για τα γενέθλια του συντρόφου της, επισημοποιώντας τη σχέση τους, ενώ τον Ιανουάριο ο υπνοθεραπευτής αποκάλυψε στην εκπομπή Today ότι η γνωριμία τους έγινε μέσω κοινών φίλων. «Ανακαλύψαμε ότι έχουμε κοινούς φίλους και αρχίσαμε να μιλάμε», δήλωσε και πρόσθεσε: «Χρειάστηκε πολύς χρόνος. Μιλήσαμε για πολύ καιρό και σιγά σιγά ήρθαμε κοντά».
