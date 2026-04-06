Παναγιώτης Στάθης για Γιώργο Παπαδάκη: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντικαταστήσεις το ιστορικότερο πρόσωπο της ελληνικής τηλεόρασης
Παναγιώτης Στάθης για Γιώργο Παπαδάκη: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντικαταστήσεις το ιστορικότερο πρόσωπο της ελληνικής τηλεόρασης
Ο Γιώργος Παπαδάκης παρουσίαζε για 34 χρόνια το «Καλημέρα Ελλάδα»
Ως το ιστορικότερο πρόσωπο της ελληνικής τηλεόρασης χαρακτήρισε ο Παναγιώτης Στάθης τον Γιώργο Παπαδάκη, εξηγώντας ότι ήταν δύσκολο εγχείρημα η αντικατάστασή του στην πρωινή, ενημερωτική ζώνη του ΑΝΤ1.
Ο δημοσιογράφος ήταν καλεσμένος την Κυριακή 5 Απριλίου στο «The 2Night Show» μαζί με τον
Στέφανο Σίσκο μιλώντας μεταξύ άλλων για την εμπειρία τους στο «Καλημέρα Ελλάδα», την εκπομπή που για 34 χρόνια παρουσίαζε ο Γιώργος Παπαδάκης.
Αρχικά, ο Παναγιώτης Στάθης μίλησε για το βάρος που συνοδεύει την αντικατάσταση του εκλιπόντα δημοσιογράφου: «Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντικαταστήσεις το ιστορικότερο πρόσωπο της ελληνικής τηλεόρασης, τον Γιώργο Παπαδάκη, στην ιστορικότερη εκπομπή».
Δείτε το βίντεο
Από την πλευρά του, ο Στέφανος Σίσκος στάθηκε στη συνήθεια που είχε δημιουργήσει στο τηλεοπτικό κοινό μέσα στα χρόνια βλέποντας τον Γιώργο Παπαδάκη στο τιμόνι της παρουσίασης του «Καλημέρα Ελλάδα»: «Είναι ρουτίνα αυτό. Τη μία μέρα να μην πας από τον ίδιο δρόμο που πας συνήθως και κάτι σε παραξενεύει. Σκέψου, 35 χρόνια να πατάς το κουμπί και να βλέπεις τον άνθρωπο που θες να δεις κάθε πρωί για να ενημερωθείς. Αυτό είναι κάτι αδιανόητο για τον άλλον».
Στις 4 Ιουλίου, ο δημοσιογράφος είχε αποχαιρετήσει τους τηλεθεατές του «Καλημέρα Ελλάδα», εμφανώς συγκινημένος, κλείνοντας έναν κύκλο 34 ετών αδιάλειπτης παρουσίας στην ίδια τηλεοπτική ζώνη και στο ίδιο κανάλι. Έξι μήνες μετά, ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε από τη ζωή στις 4 Ιανουαρίου σε ηλικία 74 ετών. Ο δημοσιογράφος μεταφέρθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του, έπειτα από σοβαρή ανακοπή. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν, δεν κατέστη δυνατό να τον κρατήσουν στη ζωή.
Ο δημοσιογράφος ήταν καλεσμένος την Κυριακή 5 Απριλίου στο «The 2Night Show» μαζί με τον
Στέφανο Σίσκο μιλώντας μεταξύ άλλων για την εμπειρία τους στο «Καλημέρα Ελλάδα», την εκπομπή που για 34 χρόνια παρουσίαζε ο Γιώργος Παπαδάκης.
Αρχικά, ο Παναγιώτης Στάθης μίλησε για το βάρος που συνοδεύει την αντικατάσταση του εκλιπόντα δημοσιογράφου: «Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντικαταστήσεις το ιστορικότερο πρόσωπο της ελληνικής τηλεόρασης, τον Γιώργο Παπαδάκη, στην ιστορικότερη εκπομπή».
Δείτε το βίντεο
Από την πλευρά του, ο Στέφανος Σίσκος στάθηκε στη συνήθεια που είχε δημιουργήσει στο τηλεοπτικό κοινό μέσα στα χρόνια βλέποντας τον Γιώργο Παπαδάκη στο τιμόνι της παρουσίασης του «Καλημέρα Ελλάδα»: «Είναι ρουτίνα αυτό. Τη μία μέρα να μην πας από τον ίδιο δρόμο που πας συνήθως και κάτι σε παραξενεύει. Σκέψου, 35 χρόνια να πατάς το κουμπί και να βλέπεις τον άνθρωπο που θες να δεις κάθε πρωί για να ενημερωθείς. Αυτό είναι κάτι αδιανόητο για τον άλλον».
Στις 4 Ιουλίου, ο δημοσιογράφος είχε αποχαιρετήσει τους τηλεθεατές του «Καλημέρα Ελλάδα», εμφανώς συγκινημένος, κλείνοντας έναν κύκλο 34 ετών αδιάλειπτης παρουσίας στην ίδια τηλεοπτική ζώνη και στο ίδιο κανάλι. Έξι μήνες μετά, ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε από τη ζωή στις 4 Ιανουαρίου σε ηλικία 74 ετών. Ο δημοσιογράφος μεταφέρθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του, έπειτα από σοβαρή ανακοπή. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν, δεν κατέστη δυνατό να τον κρατήσουν στη ζωή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα