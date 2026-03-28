Η Κιμ Μπάσιντζερ αναπολεί τη συνεργασία της με τον Μπρους Γουίλις: Νιώθω πραγματικά ευλογημένη
Οι δύο ηθοποιοί είχαν συμπρωταγωνιστήσει στην ταινία Blind Date το 1987

Τη συνεργασία της με τον Μπρους Γουίλις θυμήθηκε η Κιμ Μπάσιντζερ και μέσα από μία ανάρτηση μοιράστηκε μερικές σκέψεις. Οι δύο ηθοποιοί είχαν συνυπάρξει στη μεγάλη οθόνη το 1987 συμπρωταγωνιστώντας στην ταινία Blind Date.

Αφού τόνισε πως αδυνατεί να πιστέψει πως έχουν περάσει σχεδόν σαράντα χρόνια από τότε, χαρακτήρισε τον σταρ του Χόλιγουντ ως τον καλύτερο συνεργάτη που θα μπορούσε να είχε για το συγκεκριμένο φιλμ και δήλωσε ευλογημένη για τη 

Όπως έγραψε στη δημοσίευσή της: «Κανείς δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερος συνεργάτης από τον Μπρους Γουίλις για αυτή την ταινία. Το Blind Date ήταν μια τέτοια ευκαιρία για όλους μας να δουλέψουμε με τον Μπλέικ Έντουαρντς και απλώς να αφεθούμε… Και όπως βλέπετε… αυτό ακριβώς κάναμε. Όταν ο Μπλέικ έλεγε ''πάμε'', απλώς ξεκινούσαμε. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχουν περάσει 39 χρόνια. Νιώθω πραγματικά ευλογημένη. Σας ευχαριστώ όλους».

