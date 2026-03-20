Η ανάρτηση της Λίλι Κόλινς για τα γενέθλιά της: Ακόμη έναν χρόνο μεγαλύτερη και γίνεται όλο και καλύτερο
Η ηθοποιός του «Emily in Paris» έκλεισε τα 37 και το γιόρτασε με τον σύζυγο και την κόρη της
Τα 37α γενέθλιά της γιόρτασε η Λίλι Κόλινς και δημοσίευσε στα social media φωτογραφίες δείχνοντας πώς πέρασε την ημέρα της, σημειώνοντας πως όσο περνάει ο καιρός η ζωή της γίνεται όλο και καλύτερη.
Η ηθοποιός του «Emily in Paris» ανέβασε την Πέμπτη 19 Μαρτίου ένα στιγμιότυπο μπροστά από την τούρτα της, λίγο πριν σβήσει τα κεράκια, ενώ ακολούθησαν φωτογραφίες με τον σύζυγό της, Τσάρλι ΜακΝτάουελ, και την κόρη τους από τη βόλτα που έκαναν μαζί με τον σκύλο τους και την επίσκεψή τους στην παραλία όπου το ενός έτους παιδί της έπαιξε με την άμμο και απόλαυσε τη θέα με τα κύματα να «χτυπούν» στην ακτή.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Λίλι Κόλινς έγραψε: «Ακόμη έναν χρόνο μεγαλύτερη και γίνεται όλο και καλύτερο. Τόσο ευγνώμων για αυτή τη ζωή και τη μεγάλη αγάπη. Σας ευχαριστώ για τις ευχές γενεθλίων».
Η Λίλι Κόλινς παντρεύτηκε με τον Τσάρλι ΜακΝτάουελ το 2021, όμως η σχέση τους ξεκίνησε το 2019. Η κόρη τους ήρθε στη ζωή το 2025.
