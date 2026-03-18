Γιώργος Δασκουλίδης: Θέλω η γυναίκα να είναι γυναίκα και ο άντρας, άντρας, το ουδέτερο δεν μου αρέσει
Γιώργος Δασκουλίδης Άντρας Γυναίκα

Γιώργος Δασκουλίδης: Θέλω η γυναίκα να είναι γυναίκα και ο άντρας, άντρας, το ουδέτερο δεν μου αρέσει

Υπάρχει ο άντρας με τον ρόλο του στην οικογένεια, και η γυναίκα με τον δικό της, ανέφερε ο τραγουδιστής

Γιώργος Δασκουλίδης: Θέλω η γυναίκα να είναι γυναίκα και ο άντρας, άντρας, το ουδέτερο δεν μου αρέσει
Ιωάννα Μαρίνου
4 ΣΧΟΛΙΑ
Στους ρόλους των δύο φύλων αναφέρθηκε ο Γιώργος Δασκουλίδης, εκφράζοντας τη διαφωνία του με αντιλήψεις που υπερβαίνουν το δίπολο άνδρας–γυναίκα.

Ο τραγουδιστής παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day», που προβλήθηκε την Τετάρτη 18 Μαρτίου και μεταξύ άλλων μίλησε για την αντίληψή του για τους ρόλους μέσα στην οικογένεια, αλλά και στη δήλωση που είχε κάνει στο παρελθόν ότι είναι «άντρας παλαιάς κοπής».

Αρχικά, ο Γιώργος Δασκουλίδης εξέφρασε την άποψή του για τις σύγχρονες αντιλήψεις γύρω από τα φύλα: «Έχουμε μπερδευτεί τον τελευταίο καιρό. Θέλω η γυναίκα να είναι γυναίκαι, και ο άντρας, άντρας. Αυτό το ουδέτερο δεν μου αρέσει».

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής διευκρίνισε τι εννοεί με τον όρο «άντρας παλαιάς κοπής», επισημαίνοντας ότι συχνά παρερμηνεύεται: «Ο “όρος παλαιάς κοπής” είναι ένας όρος και χαρακτηρισμός που συχνά παρεξηγείται. Εγώ είμαι άνθρωπος που μου αρέσει αυτό που έχουμε μάθει παραδοσιακά. Υπάρχει ο άντρας με τον ρόλο του στην οικογένεια, και η γυναίκα με τον δικό της. Αυτό μπορεί να το ερμηνεύσει ο καθένας όπως θέλει. Δεν σημαίνει ότι εγώ δουλεύω, πηγαίνω σπίτι και η γυναίκα μου κάνει όλα τα άλλα. Ίσα ίσα. Εγώ και στο σπίτι κάνω δουλειές, και θα μαγειρέψω, και θα πλύνω πιάτα, και θα σφουγγαρίσω. Είναι η συμπεριφορά του άντρα απέναντι στη γυναίκα, και της γυναίκας απέναντι στον άντρα. Ο αμοιβαίος σεβασμός που λέμε και ο αλληλοσεβασμός με τέτοιο τρόπο που να χωρίζονται οι ρόλοι. Δεν μπορεί να είναι και ο άντρας και η γυναίκα με τον ίδιο ρόλο».
Ιωάννα Μαρίνου
4 ΣΧΟΛΙΑ

Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

