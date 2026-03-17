Δημήτρης Κίτσος: Δεν έχουν θέμα πουριτανισμού όλοι οι θεατές στους οποίους δεν άρεσαν οι ερωτικές σκηνές στη «Μεγάλη Χίμαιρα»
Δημήτρης Κίτσος Μεγάλη Χίμαιρα ερωτικές σκηνές

Δημήτρης Κίτσος: Δεν έχουν θέμα πουριτανισμού όλοι οι θεατές στους οποίους δεν άρεσαν οι ερωτικές σκηνές στη «Μεγάλη Χίμαιρα»

Άκουσα και φίλους μου κι άλλους ανθρώπους που εκτιμώ στους οποίους δεν άρεσε αυτή η πλευρά, πρόσθεσε ο ηθοποιός και πρωταγωνιστής της σειράς

Δημήτρης Κίτσος: Δεν έχουν θέμα πουριτανισμού όλοι οι θεατές στους οποίους δεν άρεσαν οι ερωτικές σκηνές στη «Μεγάλη Χίμαιρα»
2 ΣΧΟΛΙΑ
Την εμπειρία του από τη συμμετοχή του στη «Μεγάλη Χίμαιρα» κατέθεσε ο Δημήτρης Κίτσος, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στις πολυσυζητημένες ερωτικές σκηνές.

Για τον ηθοποιό και πρωταγωνιστή της σειράς τα αρνητικά σχόλια που ακούστηκαν από μερίδα των τηλεθεατών δεν οφείλονται αποκλειστικά σε μια πουριτανική διάθεση. Όπως είπε, ακόμη και φίλοι του και άλλοι άνθρωποι που εκτιμά δυσαρεστήθηκαν.

«Εγώ δεν θεωρώ ότι όλοι οι θεατές που δεν τους άρεσε η πληθώρα των ερωτικών σκηνών στη Μεγάλη Χίμαιρα ή το πώς ήταν τραβηγμένες έχουν θέμα πουριτανισμού. Γιατί άκουσα και φίλους μου κι άλλους ανθρώπους που εκτιμώ την άποψή τους που επίσης μπορεί να μην τους άρεσε αυτή η πλευρά», είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Κίτσος σε συνέντευξή του στη διαδικτυακή εκπομπή Bedtime Stories.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 31:00

Bedtime Stories EP 02: Δημήτρης Κίτσος

Συνεχίζοντας να μιλά για τη σειρά της ΕΡΤ, ο Δημήτρης Κίτσος σημείωσε: «Κατά τη γνώμη μου, πάλι θα πάμε στο χρόνο και στο χρήμα, έγιναν κάποια πράγματα αναγκαστικά, γιατί καθυστερούσαν να έρθουν τα χρήματα από το κράτος για να μπορέσουν να ξεκινήσουν κάποιες διαδικασίες».

Σύμφωνα με εκείνον, υπήρξε βιασύνη στην παραγωγή. Η άποψή του, όπως τόνισε, είναι πως έπρεπε να αφιερωθεί περισσότερος χρόνος, ώστε να μπορέσουν οι συντελεστές να προετοιμαστούν καλύτερα.  «Κάποια πράγματα έγιναν πιο βιαστικά απ’ ό,τι θεωρώ πως θα έπρεπε να γίνουν σε μια σειρά τέτοιων συνθηκών. Εδώ πέρα, θα έπρεπε να υπάρχει καλύτερη προετοιμασία σίγουρα. Εμένα μου έλειπε μια πιο πυκνή πλοκή και μία εμβάθυνση στις σχέσεις και στην ιστορία», ανέφερε κλείνοντας.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

Η Mapei Hellas, εταιρεία δομικών και χημικών προϊόντων, μέλος του γνωστού Ιταλικού Ομίλου Mapei, που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης, με τη σειρά προϊόντων «Zero Line» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και να την οδηγεί σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.

Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

