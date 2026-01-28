Δημήτρης Κίτσος για τις ερωτικές σκηνές στη «Μεγάλη Χίμαιρα»: Δεν είναι προκλητικές, αλλά αποκαλυπτικές
Δημήτρης Κίτσος για τις ερωτικές σκηνές στη «Μεγάλη Χίμαιρα»: Δεν είναι προκλητικές, αλλά αποκαλυπτικές
Είναι μια δουλειά για την οποία είμαι πολύ περήφανος, είπε ο ηθοποιός
Στα σχόλια σχετικά με τις ερωτικές σκηνές στη «Μεγάλη Χίμαιρα» αναφέρθηκε ο Δημήτρης Κίτσος τονίζοντας ότι δεν είναι προκλητικές, αλλά αποκαλυπτικές.
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος το βράδυ της Τρίτης 27 Ιανουαρίου, στο «The 2Night Show», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τη συμμετοχή του στη σειρά, η οποία αποτελεί μεταφορά του εμβληματικού έργου του Μ. Καραγάτση. Ο Δημήτρης Κίτσος, που υποδύεται τον Μηνά, έκανε λόγο για μία μεγάλη παραγωγή, ενώ αναφέρθηκε και στον τρόπο που προσεγγίστηκαν οι ερωτικές σκηνές, εξηγώντας τη φιλοσοφία και τη διαφορά της σειράς σε σχέση με το βιβλίο.
Πιο αναλυτικά, είπε: «Λένε ότι είναι η μεγαλύτερη ελληνική παραγωγή. Υπήρξε αρκετή προσοχή σε πολλά κομμάτια. Είναι μια δουλειά για την οποία είμαι πολύ περήφανος. Οι ερωτικές σκηνές σχολιάζονται πολύ. Είναι προσεγμένες. Είναι αρκετές και δεν είναι κάτι που δείχνει ότι πάει προς τα εκεί και μετά τους βλέπουμε την επόμενη μέρα. Δείχνει πράγματα, δεν είναι προκλητικές, είναι αποκαλυπτικές. Θεωρώ πως το σίριαλ ανταποκρίνεται σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό στο βιβλίο, αλλά από εκεί και πέρα, στο βιβλίο βλέπουμε την πλευρά της Μαρίνας. Όλο το βιβλίο είναι μια πολύ μεγάλη αφήγηση, οι σκέψεις και ο ψυχισμός αυτής της γυναίκας από την ίδια ή για την ίδια. Επομένως, όταν αναφέρεται μέσα στο βιβλίο μια ερωτική σκηνή, που αφορά στη δικιά της οπτική και μετά εμείς βλέπουμε μια ερωτική σκηνή, που κάπως βλέπεις και τους δύο, βλέπεις μια ερωτική σκηνή και όχι την πλευρά του ενός. Είναι κάτι σίγουρα διαφορετικό. Νομίζω δεν θα μπορούσε να γίνει κι αλλιώς».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός στάθηκε και στις δυσκολίες που είχε με τις καθημερινές σειρές, τους έντονους ρυθμούς, τον όγκο δουλειάς και το άγχος, αλλά και στο πώς με τα χρόνια προσαρμόστηκε και πλέον απολαμβάνει αυτή τη συνθήκη: «Εγώ γενικά είχα μια δυσκολία με μια καθημερινή σειρά, όπως φαντάζομαι και όλοι οι συντελεστές, γιατί οι ρυθμοί είναι πολύ έντονοι και γρήγοροι και πρέπει να έχεις μια ετοιμότητα, βγάζεις πάρα πολύ υλικό κάθε μέρα. Σίγουρα συμβαίνουν πολλά λάθη, τα οποία δεν μπορείς να τα προλάβεις, επομένως όλο αυτό είναι και ψυχοφθόρο , ειδικό όταν είσαι και μπροστά από την κάμερα. Επίσης, είχα μεγάλη δυσκολία με τα λόγια, μέχρι και λίγο πριν το "Grand Hotel". Δυσκολευόμουν πάρα πολύ να μάθω, οπότε αυτός ο όγκος μου ήταν κάτι αγχωτικό. Με το πέρασμα των χρόνων και που είχα ψηθεί και στην 'Παραλία', ήρθα και ήμουν πιο ήρεμος με αυτήν την συνθήκη. Επομένως την απολαμβάνω πάρα πολύ πλέον».
