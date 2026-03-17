Το σαρκαστικό σχόλιο της Τζέιν Φόντα για την αφιέρωση της Μπάρμπρα Στρέιζαντ στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ στα Όσκαρ
Η ηθοποιός δήλωσε πως είχε περισσότερα να πει η ίδια για τον σταρ από ότι η Στρέιζαντ
Με σαρκαστικό τρόπο σχολίασε η Τζέιν Φόντα την επιλογή της Μπάρμπρα Στρέιζαντ να τιμήσει τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ στα φετινά Όσκαρ.
Η 88χρονη ηθοποιός, μιλώντας στο after party του Vanity Fair, ανέφερε πως εκείνη θα έπρεπε να είχε κάνει το αφιέρωμα, καθώς «είχε περισσότερα να πει».
«Θέλω να μάθω γιατί η Στρέιζαντ ήταν εκεί πάνω για τον Ρέντφορντ», είπε, προσθέτοντας πως η ίδια είχε συνεργαστεί τέσσερις φορές με τον ηθοποιό, ενώ η Στρέιζαντ μόνο μία, στην ταινία «The Way We Were».
Παρόλα αυτά, η Φόντα δεν έκρυψε τη βαθιά της εκτίμηση για τον εκλιπόντα σταρ, δηλώνοντας πως ήταν «πάντα ερωτευμένη μαζί του» και περιγράφοντάς τον ως «έναν υπέροχο άνθρωπο με αξίες», που συνέβαλε καθοριστικά στην εξέλιξη του ανεξάρτητου κινηματογράφου.
Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ τιμήθηκε συγκινητικά στο φετινό «In Memoriam», με τη Μπάρμπρα Στρέιζαντ να μιλά για τη συνεργασία τους και να ερμηνεύει το ομώνυμο τραγούδι από την ταινία «The Way We Were».
