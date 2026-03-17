Το σαρκαστικό σχόλιο της Τζέιν Φόντα για την αφιέρωση της Μπάρμπρα Στρέιζαντ στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ στα Όσκαρ
Η ηθοποιός δήλωσε πως είχε περισσότερα να πει η ίδια για τον σταρ από ότι η Στρέιζαντ

Με σαρκαστικό τρόπο σχολίασε η Τζέιν Φόντα  την επιλογή της Μπάρμπρα Στρέιζαντ να τιμήσει τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ στα φετινά Όσκαρ.

Η 88χρονη ηθοποιός, μιλώντας στο after party του Vanity Fair, ανέφερε πως εκείνη θα έπρεπε να είχε κάνει το αφιέρωμα, καθώς «είχε περισσότερα να πει».

«Θέλω να μάθω γιατί η Στρέιζαντ ήταν εκεί πάνω για τον Ρέντφορντ», είπε, προσθέτοντας πως η ίδια είχε συνεργαστεί τέσσερις φορές με τον ηθοποιό, ενώ η Στρέιζαντ μόνο μία, στην ταινία «The Way We Were».

@entertainmenttonight Jane Fonda wants to know why she was left out of the Robert Redford tribute at the #Oscars. #janefonda ♬ original sound - Entertainment Tonight

Παρόλα αυτά, η Φόντα δεν έκρυψε τη βαθιά της εκτίμηση για τον εκλιπόντα σταρ, δηλώνοντας πως ήταν «πάντα ερωτευμένη μαζί του» και περιγράφοντάς τον ως «έναν υπέροχο άνθρωπο με αξίες», που συνέβαλε καθοριστικά στην εξέλιξη του ανεξάρτητου κινηματογράφου.

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ τιμήθηκε συγκινητικά στο φετινό «In Memoriam», με τη Μπάρμπρα Στρέιζαντ να μιλά για τη συνεργασία τους και να ερμηνεύει το ομώνυμο τραγούδι από την ταινία «The Way We Were».

Oscars 2026: Barbra Streisand pays tribute to Robert Redford
Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

Η Mapei Hellas, εταιρεία δομικών και χημικών προϊόντων, μέλος του γνωστού Ιταλικού Ομίλου Mapei, που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης, με τη σειρά προϊόντων «Zero Line» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και να την οδηγεί σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.

