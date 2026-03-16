Σωτήρης Τσαφούλιας: Το σενάριο του «Έτερος Εγώ» το διόρθωσα 21 φορές
Σωτήρης Τσαφούλιας: Το σενάριο του «Έτερος Εγώ» το διόρθωσα 21 φορές
Πήγαμε στο γύρισμα με το 21ο, που ήταν πάρα πολύ κοντά στο 1ο, είπε ο σκηνοθέτης
Την πορεία της συγγραφής του σεναρίου του «Έτερος Εγώ» περιέγραψε ο Σωτήρης Τσαφούλιας, εξηγώντας πως μέχρι να φτάσει στο τελικό, χρειάστηκε να το διορθώσει 21 φορές.
Το βράδυ της Κυριακής 15 Μαρτίου, ο σκηνοθέτης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τη δραματική τηλεοπτική σειρά θρίλερ και μυστηρίου, η οποία βασίζεται στην ομότιτλη κινηματογραφική ταινία του 2016.
Όπως ανέφερε ο Σωτήρης Τσαφούλιας, διόρθωσε αρκετές φορές το σενάριο του «Έτερος Εγώ» μέχρι να ξεκινήσει τα γυρίσματα: «Ήταν ένα μεγάλο στοίχημα το να βασιστείς στην αρχαία ελληνική μυθολογία και να δώσεις παράλληλα ένα στοιχείο του εγκλήματος. Το σενάριο του "Έτερος Εγώ" το έγραψα την πρώτη φορά και άρχισα να πηγαίνω στον παραγωγό μου και σε φίλους και το διόρθωνα. Το διόρθωσα 21 φορές, πήγαμε στο γύρισμα με το 21ο, που ήταν πάρα πολύ κοντά στο 1ο».
Σε άλλο σημείο μίλησε για τις κόρες του και συγκεκριμένα για τη συμβουλή που έδωσε στην πρωτότοκη, η οποία σπουδάζει υποκριτική: «Έχω δύο κόρες. Η μεγάλη σπουδάζει στο Εθνικό υποκριτική. Η άλλη κόρη μου είναι 16. Από την αρχή η κόρη μου να διαλέξει ό,τι θέλει. Της έδωσα από την αρχή όλες τις επιλογές, στο επιχειρηματικό, το οικονομικό και το καλλιτεχνικό. Ήθελα να είναι γεμάτη, γιατί η ζωή με γεμάτες τσέπες και άδεια ψυχή δεν παλεύεται. Άμα η ψυχή είναι γεμάτη παλεύεται όπως και να είναι η τσέπη».
Το βράδυ της Κυριακής 15 Μαρτίου, ο σκηνοθέτης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τη δραματική τηλεοπτική σειρά θρίλερ και μυστηρίου, η οποία βασίζεται στην ομότιτλη κινηματογραφική ταινία του 2016.
Όπως ανέφερε ο Σωτήρης Τσαφούλιας, διόρθωσε αρκετές φορές το σενάριο του «Έτερος Εγώ» μέχρι να ξεκινήσει τα γυρίσματα: «Ήταν ένα μεγάλο στοίχημα το να βασιστείς στην αρχαία ελληνική μυθολογία και να δώσεις παράλληλα ένα στοιχείο του εγκλήματος. Το σενάριο του "Έτερος Εγώ" το έγραψα την πρώτη φορά και άρχισα να πηγαίνω στον παραγωγό μου και σε φίλους και το διόρθωνα. Το διόρθωσα 21 φορές, πήγαμε στο γύρισμα με το 21ο, που ήταν πάρα πολύ κοντά στο 1ο».
Σε άλλο σημείο μίλησε για τις κόρες του και συγκεκριμένα για τη συμβουλή που έδωσε στην πρωτότοκη, η οποία σπουδάζει υποκριτική: «Έχω δύο κόρες. Η μεγάλη σπουδάζει στο Εθνικό υποκριτική. Η άλλη κόρη μου είναι 16. Από την αρχή η κόρη μου να διαλέξει ό,τι θέλει. Της έδωσα από την αρχή όλες τις επιλογές, στο επιχειρηματικό, το οικονομικό και το καλλιτεχνικό. Ήθελα να είναι γεμάτη, γιατί η ζωή με γεμάτες τσέπες και άδεια ψυχή δεν παλεύεται. Άμα η ψυχή είναι γεμάτη παλεύεται όπως και να είναι η τσέπη».
