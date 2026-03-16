Όσκαρ 2026: Η ελληνικής καταγωγής Κασσάνδρα Κουλουκουντής κέρδισε στην κατηγορία Καλύτερου Κάστινγκ

Καλύτερου Κάστινγκ

casting director είναι

Η

Κασσάνδρα Κουλουκούντης

ξεκίνησε την καριέρα της ως ασκούμενη στην πρώτη ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον, «Hard Eight». Από το 1999 και το «Magnolia» συμμετείχε στο casting σχεδόν όλων των ταινιών του σκηνοθέτη, μεταξύ των οποίων οι «There Will Be Blood» και «Inherent Vice». Στο ενεργητικό της περιλαμβάνονται επίσης οι ταινίες «Ghost World», «A Late Quartet», «Her» και η περσινή πολυβραβευμένη παραγωγή «The Brutalist».



Η Κασσάνδρα Κουλουκουντής γεννήθηκε το 1971 στις Ηνωμένες Πολιτείες και προέρχεται από γνωστή ελληνοαμερικανική οικογένεια. Είναι εγγονή του εφοπλιστή Manuel E. Kulukundis, μέλους της ιστορικής ναυτιλιακής οικογένειας Kulukundis. Σπούδασε στο Vassar College, από όπου αποφοίτησε το 1993, και στη συνέχεια ξεκίνησε να εργάζεται στον χώρο του κινηματογράφου. Τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα τα έκανε ως ασκούμενη στην ταινία «Hard Eight», την πρώτη μεγάλου μήκους δημιουργία του σκηνοθέτη Πολ Τόμας Άντερσον. Από το 1999 και έπειτα εξελίχθηκε σε στενή συνεργάτιδά του, συμμετέχοντας στο casting των περισσότερων ταινιών του.



Παράλληλα, η Κουλουκουντής έχει συνεργαστεί και σε άλλες κινηματογραφικές παραγωγές, όπως η ανεξάρτητη ταινία «Ghost World», το δραματικό φιλμ «Shattered Glass», η κωμωδία «Harold & Kumar Go to White Castle» και η ταινία επιστημονικής φαντασίας «Her» του σκηνοθέτη Σπάικ Τζόνζι. Επιπλέον, συμμετείχε ως παραγωγός στην κινηματογραφική τριλογία «The Disappearance of Eleanor Rigby».

