Θάνος Αλεξανδρής για Γιώργο Μαρίνο: Έγινε χαμός στο χωριό μου όταν έμαθαν ότι δούλευα μαζί του, το θεωρούσαν προσβολή





Σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» ο ηθοποιός, το Σάββατο 14 Μαρτίου, δήλωσε επίσης πως μαγεύτηκε όταν τον γνώρισε πρώτη φορά από κοντά, ενώ εξήγησε πως στο μαγαζί που δούλευαν οι κανόνες ήταν αυστηροί, καθώς ο σόουμαν ήταν πολύ αφοσιωμένος στο έργο του.



Ο Θάνος Αλεξανδρής είπε χαρακτηριστικά σχετικά με το γεγονός πως ο Γιώργος Μαρίνος είχε μιλήσει ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά του: «Η επαρχία ήταν λίγο περίεργη. Όταν στο χωριό μου μαθεύτηκε ότι δουλεύω με τον Γιώργο Μαρίνο έγινε χαμός, το θεωρούσαν πολύ κακή κατάληξη για μένα, το θεωρούσαν προσβολή». Για τη συνεργασία του με τον Γιώργο Μαρίνο μίλησε ο Θάνος Αλεξανδρής , επισημαίνοντας πως όταν μαθεύτηκε στο χωριό του πως δούλευε μαζί του έγινε χαμός, γιατί το θεωρούσαν προσβολή.Σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» ο ηθοποιός, το Σάββατο 14 Μαρτίου, δήλωσε επίσης πως μαγεύτηκε όταν τον γνώρισε πρώτη φορά από κοντά, ενώ εξήγησε πως στο μαγαζί που δούλευαν οι κανόνες ήταν αυστηροί, καθώς ο σόουμαν ήταν πολύ αφοσιωμένος στο έργο του.Ο Θάνος Αλεξανδρής είπε χαρακτηριστικά σχετικά με το γεγονός πως ο Γιώργος Μαρίνος είχε μιλήσει ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά του: «Η επαρχία ήταν λίγο περίεργη. Όταν στο χωριό μου μαθεύτηκε ότι δουλεύω με τον Γιώργο Μαρίνο έγινε χαμός, το θεωρούσαν πολύ κακή κατάληξη για μένα, το θεωρούσαν προσβολή».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, μίλησε για τη γνωριμία τους: «Είναι πάρα πολύ θλιβερό. Αισθάνομαι αμήχανα που έχουμε συγκεντρωθεί σήμερα, τη μέρα της κηδείας του Γιώργου Μαρίνου, που υπήρξε ένας μύθος για μένα. Πιστεύω ότι η μοίρα με έφερε ξαφνικά στη Μέδουσα ένα βράδυ και εκεί ένιωσα ότι ανήκω στον Μαρίνο. Μαγεύτηκα. Θυμάμαι να μπαίνω σε έναν φίνο χώρο στο καμαρίνι του και αναδυόταν ένα εξαίσιο άρωμα. Βλέπω έναν σταρ με ρόμπα, με υποδέχεται με πολύ γλυκύτητα και λίγο ξαφνιασμένος. Όταν με γνώρισε με ρώτησε “έχεις το πιο ωραίο επίθετο, αλλά το Θανάσης με αγριεύει”», δήλωσε.Για τη συμπεριφορά του Γιώργου Μαρίνου κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους ανέφερε επίσης: «Στη “Μέδουσα” υπήρχαν κανόνες εκκλησίας, ο Μαρίνος ήταν αυστηρός και πολλές φορές γινόταν σκληρός. Κόντεψε να απολύσει έναν σερβιτόρο, γιατί ενώ είχε βγει στην πίστα, άκουσε τον ήχο από έναν φελλό και αυτό τον αποσυντόνισε. Τελικά δεν απολύθηκε».Ο Γιώργος Μαρίνος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, όπως έγινε γνωστό την Τετάρτη 11 Μαρτίου. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο σόουμαν ζούσε σε οίκο ευγηρίας στη Γλυφάδα. Μέσα από δηλώσεις που έκανε η ξαδέρφη του, ανέφερε ότι ο ίδιος είχε άνοια από το 2021.