Αγγελική Ηλιάδη: Έχω σκεφτεί να γράψω βιβλίο για τη ζωή μου
GALA
Γεωργία Κοτζιά
Τη σκέψη της να μεταφέρει κάποια στιγμή τη ζωή της σε ένα βιβλίο, μοιράστηκε η Αγγελική Ηλιάδη.

Με αφορμή τη συζήτηση για  το ενδεχόμενο να γίνει ταινία η ζωή της γιαγιάς της τραγουδίστριας, Καίτης Γκρέυ, η Αγγελική Ηλιάδη εμφανίστηκε θετική στο να αποτυπωθούν σε ένα βιβλίο προσωπικά βιώματα και εμπειρίες της.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Παρασκευή 13 Μαρτίου, η τραγουδίστρια είπε: «Έχω σκεφτεί να γράψω βιβλίο για τη ζωή μου. Ίσως αργότερα, ίσως και ποτέ».

Δείτε το βίντεο



Όσο για το εάν θα γίνει ταινία η ζωή της Καίτης Γκρέυ, η εγγονή της απάντησε: «Προχωράνε οι συζητήσεις για την ταινία της γιαγιάς μου. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί αυτό να ξεκινήσει να παίρνει σάρκα και οστά πάρα πολύ σύντομα, γιατί εγώ από την πλευρά μου οφείλω να προσέξω πάρα πολλά πράγματα. Να είμαι καλυμμένη σε όλα, γιατί δεν θέλω να υπάρχουν παρεξηγήσεις».
Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης