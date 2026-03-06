Η σειρά «Love Story» για τον έρωτα του Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και της Κάρολιν Μπεσέτ κατέρριψε ρεκόρ streaming
Ράιαν Μέρφι Σειρά Ρεκόρ Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ Καρολίν Μπεσέτ

Η σειρά «Love Story» για τον έρωτα του Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και της Κάρολιν Μπεσέτ κατέρριψε ρεκόρ streaming

Το μίνι σίριαλ του Ράιαν Μέρφι έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 25 εκατομμύρια ώρες μόνο στα πρώτα πέντε επεισόδια

Η σειρά «Love Story» για τον έρωτα του Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και της Κάρολιν Μπεσέτ κατέρριψε ρεκόρ streaming
Ρεκόρ streaming για το FX κατέρριψε η πιο πρόσφατη σειρά του Ράιαν Μέρφι και έγινε η πιο δημοφιλής μίνι σειρά του δικτύου στο Disney+ και το Hulu.

Η σειρά «Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette», η οποία έκανε πρεμιέρα με τα τρία πρώτα επεισόδια στις 12 Φεβρουαρίου στο Hulu και το Disney+, ακολουθεί τον χαοτικό έρωτα και τη σχέση μεταξύ του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι Τζούνιορ, δικηγόρου, εκδότη και γιου του δολοφονηθέντα προέδρου των ΗΠΑ, Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι και της Ζακλίν Μπουβιέ Κένεντι και της συζύγου του, υπεύθυνης δημοσίων σχέσεων, Κάρολαϊν Μπεσέτ Κένεντι πριν από τον τραγικό θάνατό τους το 1999.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Πολ Άντονι Κέλι και η Γκρέις Γκάμερ.

Σύμφωνα με εσωτερικά στοιχεία τηλεθέασης της Disney, το Love Story έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 25 εκατομμύρια ώρες μόνο στα πρώτα πέντε επεισόδια.



Σε δημοσίευμα του Deadline αναφέρεται ότι η τηλεθέαση αυξάνεται κάθε εβδομάδα που είναι διαθέσιμο νέο επεισόδιο, με το πιο πρόσφατο και πέμπτο της σειράς να έχει 51% περισσότερους θεατές από την πρεμιέρα.

Ο ανιψιός του JFK Jr, Τζακ Σλόσμπεργκ σε δήλωσή του καταδίκασε τη σειρά ανθολογίας λέγοντας: «Τον τελευταίο καιρό, η ροή ειδήσεών μου έχει γεμίσει με φωτογραφίες του θείου μου, Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ, ενός σπουδαίου ανθρώπου. Για όσους αναρωτιούνται αν ζητήθηκε ποτέ η γνώμη της οικογένειάς του ή αν έχει κάποια σχέση με τη νέα σειρά που γυρίζεται γι' αυτόν, η απάντηση είναι όχι και δεν μπορούμε πραγματικά να κάνουμε πολλά».
