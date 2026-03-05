Η σειρά για τον θυελλώδη έρωτα του Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και της Κάρολιν Μπεσέτ που έχει γίνει viral

Το «Love Story» αφηγείται τη σχέση του διάσημου ζευγαριού των ’90s μέχρι τον τραγικό θάνατό τους και έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις σε κοινό και κριτικούς

Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette», που αφηγείται τη σχέση ενός από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια της δεκαετίας του 1990, του



Η μίνι σειρά του FX αποτελείται από εννέα επεισόδια και διατίθεται διεθνώς από το Disney+. Δημιουργός της είναι ο Κόνορ Χάινς, με εκτελεστικό παραγωγό τον Ράιαν Μέρφι, γνωστό από σειρές όπως «American Horror Story» και «American Crime Story». Η ιστορία βασίζεται στο βιβλίο «Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy» της Ελίζαμπεθ Μπέλερ.











Αναδεικνύει επίσης θέματα όπως η ασυμβατότητα χαρακτήρων, με την Κάρολιν να εμφανίζεται ως ανεξάρτητη, δυναμική γυναίκα από διαφορετικό κοινωνικό υπόβαθρο, που δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στην κληρονομιά και τις προσδοκίες της οικογένειας Κένεντι, τις φήμες για εντάσεις, πιθανή χρήση ουσιών και διαφωνίες γύρω από την απόκτηση παιδιών, καθώς και την επίδραση της κληρονομιάς της οικογένειας (συμπεριλαμβανομένης της σχέσης με την Τζάκι Κένεντι). Το «Love Story» δίνει έμφαση στην ψυχολογική φθορά που προκαλεί η συνεχής παρακολούθηση από παπαράτσι, η απώλεια ιδιωτικότητας και η μετατροπή της αγάπης σε εθνική εμμονή, ενώ παράλληλα αποτυπώνει την αισθητική και την ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης των ’90s, με ιδιαίτερη προσοχή στα κοστούμια, το στυλ και την εμβληματική εμφάνιση της Μπέσετ ως fashion icon.



Οι κριτικές που έχει λάβει μέχρι στιγμής είναι ως επί το πλείστον θετικές. Στο Rotten Tomatoes η σειρά συγκεντρώνει περίπου 80% θετικές κριτικές από τους επαγγελματίες κριτικούς, ενώ η βαθμολογία του κοινού κυμαίνεται γύρω στο 76-77%. Στο Metacritic η συνολική βαθμολογία διαμορφώνεται περίπου στο 63/100.



Πολλοί κριτικοί ξεχωρίζουν την ερμηνεία της Σάρα Πίτζον ως Κάρολιν Μπεσέτ, χαρακτηρίζοντάς τη μία από τις πιο δυνατές παρουσίες. Θετικά σχόλια έχουν επίσης συγκεντρώσει η αισθητική που αναπαριστά τη δεκαετία του ’90, τα κοστούμια και η ατμόσφαιρα της παραγωγής.

Ωστόσο, δεν λείπουν και οι επικρίσεις. Ορισμένοι σχολιαστές θεωρούν ότι η τηλεοπτική σειρά επιχειρεί να λειτουργήσει ως «αμερικανική εκδοχή του The Crown», χωρίς όμως να εμβαθύνει αρκετά στους χαρακτήρες ή στο ιστορικό πλαίσιο. Άλλοι σημειώνουν ότι η αφήγηση παραμένει περισσότερο ρομαντική και λιγότερο αναλυτική για την εποχή και το κοινωνικό περιβάλλον.



Ανάμεικτες είναι και οι αντιδράσεις των θεατών. Πολλοί επαινούν τη χημεία των δύο πρωταγωνιστών και την ατμόσφαιρα της σειράς, ενώ άλλοι σχολιάζουν την αργή αφήγηση ή επισημαίνουν ανακρίβειες σε γεγονότα της πραγματικής ιστορίας.



Παρά τις διαφορετικές απόψεις, το « Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette » έχει ήδη αποκτήσει έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τη συζήτηση γύρω από το ζευγάρι των Κένεντι να αναζωπυρώνεται περισσότερο από δύο δεκαετίες μετά τον τραγικό θάνατό τους.