Ο αγώνας επάθλου και επικοινωνίας στο Survivor κρύβει μία μεγάλη έκπληξη
Ο αγώνας επάθλου και επικοινωνίας στο Survivor κρύβει μία μεγάλη έκπληξη
Απόψε θα αποχωρήσει ένας παίκτης της μπλε ομάδας - Δείτε το τρέιλερ
Δήμητρα Λιάγγα, Φανή Παντελάκη και Μιχάλης Σηφάκης είναι οι τρεις υποψήφιοι προς αποχώρηση. Στο νέο επεισόδιο του Survivor, απόψε, Τετάρτη 4 Μαρτίου, στις 21.40, στον ΣΚΑΪ θα ανακοινωθεί ποιος ή ποια θα επιστρέψει στην Ελλάδα.
Ο τρίτος αγώνας ασυλίας ήταν επεισοδιακός για την ομάδα των Επαρχιωτών. Η σύγκρουση στον πάγκο, ανάμεσα στην Φανή Παντελάκη και την Αναστασία Στεργίου, ήταν οριακή και αποσυντόνισε την ομάδα, την ώρα του αγωνίσματος. Πίσω στην καλύβα, η πλειοψηφία πρότεινε να ψηφιστεί ο Μιχάλης Σηφάκης, προκειμένου να φύγει η Φανή. Φτάνοντας στο Συμβούλιο του Νησιού, η πρόθεση της πλειοψηφίας βγήκε στην κάλπη με τον Μιχάλη να αναδεικνύεται τρίτος υποψήφιος. Η ένταση ανάμεσα στη Φανή και την Αναστασία συνεχίστηκε και εκείνη την ώρα, με την ομάδα των Αθηναίων να παρακολουθεί όσα εκτυλίσσονται στους αντιπάλους με μεγάλο ενδιαφέρον.
Η επόμενη μέρα στην παραλία των Μπλε δεν διαφέρει σε τίποτα από την προηγούμενη… Η ένταση ανάμεσα στην Φανή Παντελάκη, την Αναστασία Στεργίου και την Ιωάννα Δεσύλλα ολοένα και ενισχύεται με το κλίμα να είναι εκρηκτικό. Θα βρει η Φανή την πολυπόθητη στήριξη από την τριάδα;
Δείτε το τρέιλερ
Ο αγώνας επάθλου και επικοινωνίας κρύβει μία πολύ μεγάλη έκπληξη που θα συγκινήσει ακόμα και πρόσωπα που μέχρι στιγμής έδειχναν αυτοσυγκράτηση. Το δυσάρεστο κλίμα στον πάγκο των Μπλε συνεχίζεται και σε αυτό το αγώνισμα. Θα καταφέρουν οι Επαρχιώτες να ξεπεράσουν τις εντάσεις και να συγκεντρωθούν στο στόχο ή για ακόμα ένα βράδυ οι Αθηναίοι θα κάνουν… περίπατο;
Η μονομαχία απόψε είναι ζήτημα που αφορά την Μπλε ομάδα. Ποιο πρόσωπο στήριξε το τηλεοπτικό κοινό και ποιοι θα οδηγηθούν στην αρένα; Μια αναμέτρηση διαφορετική, ανατρεπτική και με ένα αποτέλεσμα που κανένας δεν περιμένει.
Ο τρίτος αγώνας ασυλίας ήταν επεισοδιακός για την ομάδα των Επαρχιωτών. Η σύγκρουση στον πάγκο, ανάμεσα στην Φανή Παντελάκη και την Αναστασία Στεργίου, ήταν οριακή και αποσυντόνισε την ομάδα, την ώρα του αγωνίσματος. Πίσω στην καλύβα, η πλειοψηφία πρότεινε να ψηφιστεί ο Μιχάλης Σηφάκης, προκειμένου να φύγει η Φανή. Φτάνοντας στο Συμβούλιο του Νησιού, η πρόθεση της πλειοψηφίας βγήκε στην κάλπη με τον Μιχάλη να αναδεικνύεται τρίτος υποψήφιος. Η ένταση ανάμεσα στη Φανή και την Αναστασία συνεχίστηκε και εκείνη την ώρα, με την ομάδα των Αθηναίων να παρακολουθεί όσα εκτυλίσσονται στους αντιπάλους με μεγάλο ενδιαφέρον.
Η επόμενη μέρα στην παραλία των Μπλε δεν διαφέρει σε τίποτα από την προηγούμενη… Η ένταση ανάμεσα στην Φανή Παντελάκη, την Αναστασία Στεργίου και την Ιωάννα Δεσύλλα ολοένα και ενισχύεται με το κλίμα να είναι εκρηκτικό. Θα βρει η Φανή την πολυπόθητη στήριξη από την τριάδα;
Δείτε το τρέιλερ
Ο αγώνας επάθλου και επικοινωνίας κρύβει μία πολύ μεγάλη έκπληξη που θα συγκινήσει ακόμα και πρόσωπα που μέχρι στιγμής έδειχναν αυτοσυγκράτηση. Το δυσάρεστο κλίμα στον πάγκο των Μπλε συνεχίζεται και σε αυτό το αγώνισμα. Θα καταφέρουν οι Επαρχιώτες να ξεπεράσουν τις εντάσεις και να συγκεντρωθούν στο στόχο ή για ακόμα ένα βράδυ οι Αθηναίοι θα κάνουν… περίπατο;
Η μονομαχία απόψε είναι ζήτημα που αφορά την Μπλε ομάδα. Ποιο πρόσωπο στήριξε το τηλεοπτικό κοινό και ποιοι θα οδηγηθούν στην αρένα; Μια αναμέτρηση διαφορετική, ανατρεπτική και με ένα αποτέλεσμα που κανένας δεν περιμένει.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα