Η Μέγκαν Φοξ επέστρεψε μετά από έναν χρόνο στο Instagram με σέξι φωτογράφιση: «Είμαι ζωντανή»

Η Μέγκαν Φοξ είχε διαγράψει το Instagram της τον Δεκέμβριο του 2024 εν μέσω φημών για τον χωρισμό της με τον Μασίν Γκαν Κέλι
Η Μέγκαν Φοξ επέστρεψε μετά από έναν χρόνο στο Instagram με πάταγο την Τρίτη
Πάνω από ένα χρόνο μετά τη διαγραφή του λογαριασμού της τον Δεκέμβριο του 2024, η ηθοποιός ανήρτησε τέσσερις σέξι φωτογραφίες γράφοντας στη λεζάντα: «Όλα είναι πιο όμορφα επειδή είμαστε καταδικασμένοι».
Στις φωτογραφίες της η 39χρονη Φοξ κάθεται στο πάτωμα φορώντας ένα στενό μαύρο κορσέ και στρινγκ, μαύρες κάλτσες μέχρι το μηρό και παπούτσια πλατφόρμες με τακούνι, διακοσμημένες με φύλλα μαριχουάνας ενώ γύρω από το λαιμό της φορούσε ένα μαύρο κολιέ με ασημένια καρφιά.
Η Μέγκαν Φοξ ανήρτησε ένα από τα καρέ και στα stories της γράφοντας «είμαι ζωντανή, μόλις δημοσίευσα νέες φωτογραφίες».
Η Μέγκαν Φοξ είχε διαγράψει το Instagram της τον Δεκέμβριο του 2024 εν μέσω φημών για τον χωρισμό της με τον Μασίν Γκαν Κέλι λόγω υποψιών ότι αυτός μιλούσε με άλλες γυναίκες πίσω από την πλάτη της.
