Ο Τζάστιν Μπίμπερ γιόρτασε τα γενέθλιά του με τη σύζυγό του: Με κανέναν άλλον δεν θα ήθελα να τα περάσω, έγραψε
Ο τραγουδιστής πόζαρε με τη Χέιλι Μπίμπερ για την ξεχωριστή μέρα
Με τον μοναδικό άνθρωπο που ήθελε να έχει στο πλευρό του γιόρτασε ο Τζάστιν Μπίμπερ την Κυριακή 1η Μαρτίου τα 32α γενέθλιά του.
Ο τραγουδιστής μοιράστηκε με τους θαυμαστές του μέσω του Instagram δύο στιγμιότυπα από την ξεχωριστή μέρα. Mε την τούρτα γενεθλίων μπροστά του και τη σύζυγό του, τη Χέιλι Μπίμπερ, δίπλα του ο σταρ έσβησε τα κεράκια και πόζαρε στον φωτογραφικό φακό. «Με κανέναν άλλον δεν θα ήθελα να περάσω τα γενέθλιά μου», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευσή του.
Ακολουθεί η ανάρτησή του
