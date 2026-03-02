Ο Τζάστιν Μπίμπερ γιόρτασε τα γενέθλιά του με τη σύζυγό του: Με κανέναν άλλον δεν θα ήθελα να τα περάσω, έγραψε
Ο Τζάστιν Μπίμπερ γιόρτασε τα γενέθλιά του με τη σύζυγό του: Με κανέναν άλλον δεν θα ήθελα να τα περάσω, έγραψε

Ο τραγουδιστής πόζαρε με τη Χέιλι Μπίμπερ για την ξεχωριστή μέρα

Ο Τζάστιν Μπίμπερ γιόρτασε τα γενέθλιά του με τη σύζυγό του: Με κανέναν άλλον δεν θα ήθελα να τα περάσω, έγραψε
Με τον μοναδικό άνθρωπο που ήθελε να έχει στο πλευρό του γιόρτασε ο Τζάστιν Μπίμπερ την Κυριακή 1η Μαρτίου τα 32α γενέθλιά του. 

Ο τραγουδιστής μοιράστηκε με τους θαυμαστές του μέσω του Instagram δύο στιγμιότυπα από την ξεχωριστή μέρα. Mε την τούρτα γενεθλίων μπροστά του και τη σύζυγό του, τη Χέιλι Μπίμπερ, δίπλα του ο σταρ έσβησε τα κεράκια και πόζαρε στον φωτογραφικό φακό. «Με κανέναν άλλον δεν θα ήθελα να περάσω τα γενέθλιά μου», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευσή του.

Ακολουθεί η ανάρτησή του


Ο Τζάστιν Μπίμπερ γιόρτασε τα γενέθλιά του με τη σύζυγό του: Με κανέναν άλλον δεν θα ήθελα να τα περάσω, έγραψε

