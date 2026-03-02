H εταιρεία αποκτά στρατηγικής σημασίας βιομηχανικό ακίνητο στο Σχηματάρι για την ανάπτυξη νέου παραγωγικού κόμβου.
Η συγκινητική ανάρτηση που έκανε η μητέρα του Τζάστιν Μπίμπερ για τα γενέθλιά του: Είσαι το μεγαλύτερο μάθημά μου στην αγάπη
Η συγκινητική ανάρτηση που έκανε η μητέρα του Τζάστιν Μπίμπερ για τα γενέθλιά του: Είσαι το μεγαλύτερο μάθημά μου στην αγάπη
Είσαι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μου έχει δώσει ο Θεός, πρόσθεσε η Πάτι Μάλετ
Με μία εκτενή και συγκινητική ανάρτηση στο Instagram επέλεξε η Πάτι Μάλετ να ευχηθεί στον Τζάστιν Μπίμπερ για τα 32α γενέθλιά του, δημοσιεύοντας ένα μήνυμα στο οποίο αναφέρεται στη γέννησή του και στην πορεία της σχέσης τους.
«Πριν από 32 χρόνια, η ζωή μου άλλαξε για πάντα. Έγινες ο γιος μου, η καρδιά μου και το μεγαλύτερο μάθημά μου στην αγάπη. Τίποτα δεν ήταν ποτέ ξανά το ίδιο. Ζεις στην καρδιά μου από τότε», έγραψε αρχικά. Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ξέρω ποιος είσαι. Ξέρω τι έχει τοποθετηθεί μέσα σου. Και ξέρω ότι ο Θεός δεν έχει πάρει ποτέ το χέρι Του από τη ζωή σου. Είναι εκεί. Και εγώ επίσης. Η αγάπη δεν φεύγει. Η δική μου δεν έφυγε ποτέ και δεν θα φύγει ποτέ».
Αναφερόμενη στο μέλλον του, σημείωσε: «Υπάρχουν τόσα πολλά ακόμα μπροστά σου. Τόσος σκοπός. Τόση λύτρωση. Τόσα που ακόμη ξεδιπλώνονται. Και όσος χρόνος κι αν περάσει, θα είσαι πάντα ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μου έχει δώσει ο Θεός».
Κλείνοντας το μήνυμά της, έγραψε: «Προσεύχομαι αυτή η χρονιά να είναι γεμάτη διαύγεια, αυτοπεποίθηση, λύτρωση, μια βαθύτερη αίσθηση του ποιος είσαι και την καθοδήγηση και εύνοια του Θεού στη ζωή σου. Χαρούμενα 32α γενέθλια. Σε αγαπώ Τζάστιν Ντρου Μπίμπερ. Πάντα».
Δείτε τη δημοσίευση
«Πριν από 32 χρόνια, η ζωή μου άλλαξε για πάντα. Έγινες ο γιος μου, η καρδιά μου και το μεγαλύτερο μάθημά μου στην αγάπη. Τίποτα δεν ήταν ποτέ ξανά το ίδιο. Ζεις στην καρδιά μου από τότε», έγραψε αρχικά. Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ξέρω ποιος είσαι. Ξέρω τι έχει τοποθετηθεί μέσα σου. Και ξέρω ότι ο Θεός δεν έχει πάρει ποτέ το χέρι Του από τη ζωή σου. Είναι εκεί. Και εγώ επίσης. Η αγάπη δεν φεύγει. Η δική μου δεν έφυγε ποτέ και δεν θα φύγει ποτέ».
Αναφερόμενη στο μέλλον του, σημείωσε: «Υπάρχουν τόσα πολλά ακόμα μπροστά σου. Τόσος σκοπός. Τόση λύτρωση. Τόσα που ακόμη ξεδιπλώνονται. Και όσος χρόνος κι αν περάσει, θα είσαι πάντα ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μου έχει δώσει ο Θεός».
Κλείνοντας το μήνυμά της, έγραψε: «Προσεύχομαι αυτή η χρονιά να είναι γεμάτη διαύγεια, αυτοπεποίθηση, λύτρωση, μια βαθύτερη αίσθηση του ποιος είσαι και την καθοδήγηση και εύνοια του Θεού στη ζωή σου. Χαρούμενα 32α γενέθλια. Σε αγαπώ Τζάστιν Ντρου Μπίμπερ. Πάντα».
Δείτε τη δημοσίευση
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα