Αναβλήθηκε για τον Φεβρουάριο του 2027 η δίκη για τα κοινόχρηστα της βίλας της Ζωής Λάσκαρη στο Πόρτο Ράφτη
Ο διαχειριστής της συγκροτήματος στο οποίο βρίσκεται η βίλα ζητά την καταβολή των 68.000 ευρώ
Αναβολή πήρε η δίκη για τα κοινόχρηστα της βίλας της Ζωής Λάσκαρη στο Πόρτο Ράφτη και αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2027.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής Super Κατερίνα και της δημοσιογράφου Ελισάβετ Οικονόμου, η δίκη ήταν προγραμματισμένη να εκδικαστεί τη Δευτέρα 2 Μαρτίου στο Ειρηνοδικείο, αλλά δεν πραγματοποιήθηκε και πήρε αναβολή για την επόμενη χρονιά. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο διαχειριστής της συγκροτήματος «Απολλώνιο» στο οποίο βρίσκεται η βίλα, ζητά την καταβολή των 68.000 ευρώ για ανεξόφλητα κοινόχρηστα, τα οποία φέρεται να χρωστά η Μάρθα Κουτουμάνου.
Ο δικηγόρος της κόρης της Ζωής Λάσκαρη, Κωνσταντίνος Μπάκας, μιλώντας στην εκπομπή, πριν δοθεί αναβολή, εξήγησε πως γίνονται προσπάθειες για εξωδικαστική λύση: «Σήμερα επρόκειτο να εκδικαστεί η αγωγή που ασκήθηκε από τη διαχείριση του Απολλώνιου συγκροτήματος που βρίσκεται στο Πόρτο Ράφτη, η οποία αγωγή στρέφεται κατά της εντολέως μου, Μάρθας Κουτουμάνου και της αδελφής της, Μαρίας Ελένης Λυκουρέζου. Η αγωγή αυτή αφορά αμφισβητούμενη αξίωση κοινοχρήστων, την οποία οι ενάγοντες προσδιορίζουν όσον αφορά στη δική μου εντολέα, τη Μάρθα, στο ποσό των 68.000 ευρώ. Είναι μία αξίωση αυθαίρετη, την οποία η εντολέας μου την αμφισβητεί και η αναγκαία απάντηση θα δοθεί από το δικαστήριο. Γίνονται παράλληλα κάποιες προσπάθειες για εξωδικαστική διευθέτηση, οι οποίες πάντοτε ελπίζουμε να καρποφορήσουν ώστε να αποφύγουμε την προσφυγή στη δικαιοσύνη που πάντα είναι η τελευταία λύση σε αστικές υποθέσεις», είπε.
