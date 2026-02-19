Η ρομαντική ανάρτηση του Κρίστοφερ Λόιντ για τη σύζυγό του προκάλεσε αντιδράσεις για τη διαφορά ηλικίας
Κρίστοφερ Λόιντ Διαφορά ηλικίας

Η ρομαντική ανάρτηση του Κρίστοφερ Λόιντ για τη σύζυγό του προκάλεσε αντιδράσεις για τη διαφορά ηλικίας

Η δημοσίευση του 87χρονου ηθοποιού προκάλεσε αρνητικά σχόλια για τη 32χρονη διαφορά ηλικίας με την 55χρονη Λίζα Λοϊακόνο


Αντιδράσεις προκάλεσε στα social media ο Κρίστοφερ Λόιντ μετά από ανάρτησή του για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, στην οποία εμφανίζοταν αγκαλιά με την πέμπτη σύζυγό του, Λίζα Λοϊακόνο. Ο 87χρονος ηθοποιός του «Back to the Future» συνόδευσε τη φωτογραφία με τη λεζάντα: «Είναι η πιο γλυκιά αγάπη. Ο δικός μου Βαλεντίνος».

Η ανάρτηση συγκέντρωσε δεκάδες σχόλια, πολλά από τα οποία ήταν αρνητικά και εστίασαν στη διαφορά ηλικίας των 32 ετών μεταξύ του ζευγαριού.

Δείτε την ανάρτηση


Πηγή από το περιβάλλον του ηθοποιού ανέφερε στο Radar Online ότι οι αντιδράσεις ήταν «καταστροφικές», λέγοντας:
«Ο Κρίστοφερ βρίσκει επώδυνο το γεγονός ότι η συζήτηση επικεντρώνεται στην ηλικία τους. Ανέβασε κάτι χαρούμενο και ειλικρινές και κατέληξε να γίνει συζήτηση για αριθμούς. Είναι πολύ ευτυχισμένος και βαθιά ερωτευμένος.»

Η ίδια πηγή πρόσθεσε: «Έχουν χτίσει μια ζωή βασισμένη στη φιλία και στην κοινή τους ιστορία. Η κριτική δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα της σχέσης τους».

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2012, όταν η Λοϊακόνο εργαζόταν ως μεσίτρια ακινήτων και είχε αναλάβει την πώληση της κατοικίας του στο Μοντεσίτο. Εκείνη την περίοδο ο ηθοποιός ήταν ήδη διαζευγμένος από την τέταρτη σύζυγό του, Τζέιν Γουόκερ, με την οποία είχε παντρευτεί το 1992 και χώρισε το 2005.

Ο Λόιντ έχει παντρευτεί συνολικά πέντε φορές. Ο πρώτος του γάμος με την Κάθριν Μπόιντ διήρκεσε από το 1958 έως το 1971. Ακολούθησε ο γάμος του με την Κέι Τόρνμποργκ (1974–1987), η τρίτη του σύζυγος Κάρολ Αν Βάνεκ (1988–1991) και στη συνέχεια η Τζέιν Γουόκερ (1992–2005).
