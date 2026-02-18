Πέθανε ο πρωταγωνιστής του RoboCop Τομ Νούναν, σε ηλικία 74 ετών

Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.