Στάθης Σχίζας: Ο πατέρας μου ταλαιπωρείται 15 χρόνια από Πάρκινσον, του έχει χτυπήσει την πόρτα και η άνοια
«Μόνο εμένα αναγνωρίζει πάντα, έχει τύχει να ρωτήσει την μάνα μου “Ποια είσαι εσύ;”», πρόσθεσε ο πρώην παίκτης του Survivor
Για τα προβλήματα υγείας του πατέρα του μίλησε ο Στάθης Σχίζας, εξηγώντας πως είχε διαγνωστεί με τη νόσο του Πάρκινσον πριν από περίπου 15 χρόνια και μερικές φορές αντιμετωπίζει προβλήματα μνήμης, γεγονός που δείχνει πως η άνοια «του έχει χτυπήσει την πόρτα».
Ο πρώην παίκτης του Survivor δήλωσε πως στην αρχή δεν υπήρχε έντονη διαφορά στην εικόνα και στη συμπεριφορά του, ωστόσο όσο περνάει ο καιρός γίνεται όλο και πιο αισθητή. Μερικές φορές ο πατέρας του, ο οποίος είναι καθηλωμένος στο κρεβάτι, ξεχνάει ποια είναι η σύζυγός του, όπως σημείωσε ο Στάθης Σχίζας μιλώντας στο περιοδικό ΟΚ!.
Όπως εξήγησε: «Όταν μάθαμε ότι έχει αυτό το πρόβλημα υγείας, ήταν λειτουργικότατος. Τότε ήταν 55 και σήμερα 76. Μπορεί και 15 χρόνια να ταλαιπωρείται. Στην αρχή το είχαμε πάρει λίγο αψήφιστα γιατί ήταν φυσιολογική η ζωή του. Κραυγαλέες αλλαγές δεν είχαμε δει. Μέρα με την μέρα το ζούσαμε και χωρίς να το καταλάβουμε φτάσαμε στο σημείο που είμαστε τώρα. Ο μοναδικός τρόπος που διαπιστώνουμε πώς ήταν και πώς είναι τώρα είναι όταν κοιτάμε φωτογραφίες. Είδα τεράστια διαφορά στην κατάσταση της υγείας του όταν επέστρεψα από το Survivor και τον ξαναείδα ύστερα από πέντε μήνες».
Και πρόσθεσε για την άνοια: «Άλλες φορές έχει προβλήματα μνήμης, άλλες φορές όχι. Μόνο εμένα αναγνωρίζει πάντα. Έχει τύχει να ρωτήσει την μάνα μου “Ποια είσαι εσύ;”. Μετά πάλι τη θυμάται. Νομίζω ότι η εξέλιξη αυτής της ασθένειας είναι η άνοια. Οπότε έχουμε χτυπήσει κάπως και αυτή την πόρτα».
Στην ίδια συνέντευξη ο Στάθης Σχίζας ανέφερε πως οι γονείς του είναι πολλά χρόνια μαζί και εύχεται να μπορεί να ζήσει και ο ίδιος κάποια στιγμή μία τόσο μεγάλη αγάπη: «Η αγάπη τους είναι αξιοθαύμαστη. Η μητέρα μου είναι 72 και από τα 14 της είναι μαζί με τον πατέρα μου, που όταν την γνώρισε ήταν 18. Μακάρι να μπορέσω κι εγώ να ζήσω κάποια στιγμή μια τέτοια αγάπη. Και να είναι αμοιβαία. Γιατί καμία φορά μπορεί να αγαπήσεις πάρα πολύ αλλά να είναι μονόπλευρο. Αυτό είναι κατάρα», δήλωσε.
