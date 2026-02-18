Γρηγόρης Αρναούτογλου: Τα παιδιά στη Eurovision φάνηκαν τόσο ενωμένα, σε μια εποχή που επικρατεί μαυρίλα
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Τα παιδιά στη Eurovision φάνηκαν τόσο ενωμένα, σε μια εποχή που επικρατεί μαυρίλα
Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στον ελληνικό τελικό του μουσικού διαγωνισμού, ενώ ευχήθηκε καλή επιτυχία στον Akyla
Στη στάση των συμμετεχόντων στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026 αναφέρθηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, τονίζοντας ότι οι καλλιτέχνες έστειλαν ένα μήνυμα ενότητας, σε μία εποχή, που όπως είπε ο παρουσιαστής, επικρατεί το σκοτάδι.
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έκανε δηλώσεις στην κάμερα του «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου και μεταξύ άλλων μίλησε για τον ελληνικό τελικό του μουσικού διαγωνισμού, τον Akyla που αναδείχτηκε νικητής και θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον μεγάλο τελικό στη Βιέννη, αλλά και για τη στάση που έδειξαν οι υπόλοιποι καλλιτέχνες στον συνάδελφό τους.
Αρχικά, ο παρουσιαστής ευχήθηκε καλή επιτυχία στον τραγουδιστή: «Ο Akylas να πάει καλά και καλή επιτυχία» και πρόσθεσε για τους υπόλοιπους καλλιτέχνες: «Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, που πέρα από τη στενοχώρια του ο καθένας που θα ήθελε να πάει, φάνηκαν τόσο ενωμένα, σε μια εποχή που επικρατεί μαυρίλα και εγωισμός. Αυτά τα παιδιά είπαν “πάμε να στηρίξουμε”. Ο Akylas ψηφίστηκε και υπήρχε αγάπη. Ήταν ωραίο το συναίσθημα, να είναι καλά».
Δείτε το βίντεο
Ο Akylas αναδείχθηκε νικητής στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026, με το «Ferto» να εξασφαλίζει το εισιτήριο για τη Βιέννη, όπου θα φιλοξενηθεί ο 70ός μουσικός διαγωνισμός. Το κομμάτι, που από την έναρξη της διαδικασίας θεωρούνταν φαβορί, κατέκτησε την πρώτη θέση συγκεντρώνοντας 48 βαθμούς, ύστερα από τον συνυπολογισμό της ψήφου του κοινού και των βαθμολογιών των δύο κριτικών επιτροπών, της ελληνικής και της διεθνούς, ανάμεσα σε 14 συμμετοχές που διεκδίκησαν τη νίκη στον ελληνικό τελικό.
Τη δεύτερη θέση πήρε ο Good Job Nicky με το «Dark Side of the Moon», ο οποίος συγκέντρωσε 33 βαθμούς, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η Marseaux με το «Χάνομαι» και 32 βαθμούς. Στη συνέχεια ακολούθησε η Evangelia με το «Parea», με 24 βαθμούς, ενώ την πεντάδα συμπλήρωσε ο ZAF με το «Αστείο», λαμβάνοντας 23 βαθμούς.
