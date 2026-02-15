Δήμος Αναστασιάδης: Το πάρτι για τα γενέθλιά του και οι φωτογραφίες με την Τζένη Θεωνά
Δήμος Αναστασιάδης: Το πάρτι για τα γενέθλιά του και οι φωτογραφίες με την Τζένη Θεωνά
Η ηθοποιός μοιράστηκε εικόνες από τη βραδιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Τα γενέθλιά του γιόρτασε ο Δήμος Αναστασιάδης, έχοντας στον πλευρό του την Τζένη Θεωνά και φίλους του. Η ηθοποιός μοιράστηκε εικόνες από τη βραδιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ έστειλε και δημόσια τις ευχές της στον σύντροφό της και πατέρα των παιδιών της.
Ο τραγουδιστής απαθανατίστηκε μπροστά από την τούρτα και πόζαρε με την ηθοποιό και αγαπημένα τους πρόσωπα. Στις φωτογραφίες που ανάρτησε η Τζένη Θεωνά παρουσιάστηκαν και λεπτομέρειες από τον στολισμό του χώρου.
Μέσα από την ανάρτησής της, η Τζένη Θεωνά ευχαρίστηκε τους φίλους τους για τη διοργάνωση του πάρτι και ευχήθηκε στον Δήμο Αναστασιάδη. «Εύχομαι να έχεις πάντα τόσους φίλους και τόση αγάπη γύρω σου! Και πάντα να είσαι άξιος της αγάπης αυτής. Είμαστε τυχεροί που σας έχουμε στη ζωή μας, φίλους, συγγενείς, κουμπάρους. Ήταν η ωραιότερη έκπληξη του κόσμου», έγραψε η ηθοποιός στη δημοσίευσή της στο Instagram.
Δείτε τις φωτογραφίες
