Δήμος Αναστασιάδης: Το πάρτι για τα γενέθλιά του και οι φωτογραφίες με την Τζένη Θεωνά

Η ηθοποιός μοιράστηκε εικόνες από τη βραδιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Τα γενέθλιά του γιόρτασε ο Δήμος Αναστασιάδης, έχοντας στον πλευρό του την Τζένη Θεωνά και φίλους του. Η ηθοποιός μοιράστηκε εικόνες από τη βραδιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ έστειλε και δημόσια τις ευχές της στον σύντροφό της και πατέρα των παιδιών της.

Ο τραγουδιστής απαθανατίστηκε μπροστά από την τούρτα και πόζαρε με την ηθοποιό και αγαπημένα τους πρόσωπα. Στις φωτογραφίες που ανάρτησε η Τζένη Θεωνά παρουσιάστηκαν και λεπτομέρειες από τον στολισμό του χώρου.

Μέσα από την ανάρτησής της, η Τζένη Θεωνά ευχαρίστηκε τους φίλους τους για τη διοργάνωση του πάρτι και ευχήθηκε στον Δήμο Αναστασιάδη. «Εύχομαι να έχεις πάντα τόσους φίλους και τόση αγάπη γύρω σου! Και πάντα να είσαι άξιος της αγάπης αυτής. Είμαστε τυχεροί που σας έχουμε στη ζωή μας, φίλους, συγγενείς, κουμπάρους. Ήταν η ωραιότερη έκπληξη του κόσμου», έγραψε η ηθοποιός στη δημοσίευσή της στο Instagram. 

Δείτε τις φωτογραφίες

snapinsta_to_632576556_18556491661042828_2812926276331704762_n_2
snapinsta_to_635137278_18556491649042828_7006501721170417615_n_2
snapinsta_to_632165859_18556491682042828_4790367877837020482_n_2

snapinsta_to_632285920_18556491718042828_3287719165634019703_n_2

snapinsta_to_632942795_18556491700042828_3921599143753263439_n_2

snapinsta_to_632508475_18556491640042828_8884289056111884491_n_2

snapinsta_to_634357569_18556491754042828_4690482166496858570_n_2

