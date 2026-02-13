Οι Kneecap έρχονται στο Rockwave Festival στις 20 Ιουνίου
GALA
Το ανατρεπτικό hip-hop τρίο από το Μπέλφαστ επιστρέφει στην Ελλάδα

Οι Kneecap, το ανατρεπτικό hip-hop τρίο από το Μπέλφαστ, έρχεται στην Ελλάδα για μία μοναδική εμφάνιση στις 20 Ιουνίου στο Rockwave Festival, στο Terra Vibe Park.

Πέρυσι σάρωσαν στο Rockwave Festival που χαρακτηρίστηκε ως η κορυφαία live στιγμή του καλοκαιριού από πληθώρα τύπου και κοινού. Φέτος, οι Kneecap έρχονται με νέο δίσκο που αποδεικνύει ότι δεν είναι απλώς συγκρότημα, είναι φαινόμενο.

Το τρίο που αποτελείται από τους Móglaí Bap, Mo Chara και DJ Próvaí ραπάρουν στα ιρλανδικά και αγγλικά, διεκδικώντας το δικαίωμα ενός λαού στη γλώσσα και την ταυτότητά του, επαναφέροντας στο προσκήνιο την έννοια της αυτοδιάθεσης.

Μετά από ένα σερί κορυφαίων στιγμών το 2025 - με την αυτοβιογραφική τους ταινία να βραβεύεται σε BAFTA και Sundance, το Fine Art να αποσπά διθυραμβικές κριτικές, εμφανίσεις σε κορυφαία φεστιβάλ όπως Coachella και Glastonbury και τη χρονιά να κλείνει με δύο sold-out βραδιές μπροστά σε 24.000 θεατές στο 3Arena του Δουβλίνου - οι Kneecap υποδέχονται το 2026 πιο δυνατοί από ποτέ.

Το 2026 ξεκίνησε με περιοδεία στην Ιαπωνία και θα συνεχιστεί με τη μεγαλύτερη headline εμφάνισή τους έως σήμερα, στο Crystal Palace Park του Λονδίνου, καθώς και με πολλαπλές headline συμμετοχές σε φεστιβάλ.

Σάββατο 20 Ιουνίου 2026 – Επιστροφή στην Ελλάδα

Πληροφορίες εισιτηρίων

Η προπώληση εισιτηρίων θα ξεκινήσει στις 20 Φεβρουαρίου

Οι τιμές εισιτηρίων στην Α' φάση προπώλησης διαμορφώνονται ως εξής:

Γενική είσοδος: 33 ευρώ

Γενική είσοδος + Moto Parking: 38 ευρώ

Γενική είσοδος + Car Parking: 43 ευρώ

Σημεία Προπώλησης

Ηλεκτρονικά more.com

Δίκτυο more: Public, Nova, βιβλιοπωλεία ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

