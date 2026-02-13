Πασχάλης για το κομμάτι του Akyla στη Eurovision: Σαν τραγούδι το «Ferto» δεν είναι και καμιά σπουδαία σύνθεση
GALA
Πασχάλης Akylas Eurovision eurovision2026

Έχει μία ιδέα και μία πρόταση, σχολίασε ο τραγουδιστής

Ιωάννα Μαρίνου
14 ΣΧΟΛΙΑ
Το κομμάτι με το οποίο δήλωσε συμμετοχή ο Akylas στο «Sing for Greece 2026»  για τη Eurovision 2026, σχολίασε ο Πασχάλης, τονίζοντας ότι κατά τη γνώμη του δεν ξεχωρίζει σε ό,τι αφορά τη σύνθεση.

Ο νεαρός καλλιτέχνης ανέβηκε στη σκηνή του Α' ελληνικού Ημιτελικού και με το «Ferto» κατάφερε να προκριθεί στον τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου μεταξύ άλλων έξι τραγουδιστών, που πέρασαν στην επόμενη φάση.

Ο Πασχάλης μέσα από δηλώσεις που έκανε στο «Happy Day», που προβλήθηκαν την Παρασκευή, ανέφερε ότι του άρεσε περισσότερο η σκηνική παρουσία του Akyla, στο πρώτο βίντεο που είχε δημοσιεύσει η ΕΡΤ, κατά την παρουσίαση των κομματιών των 28 υποψηφίων.

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής πρόσθεσε, ότι ότι το «Ferto» αν και υστερεί από άποψη σύνθεσης, αποτελεί μία πρόταση: «Περισσότερο μου άρεσε το σκέτο του. Μόλις τον πρωτοείδαμε να χορεύει και να τραγουδάει μπροστά σε ένα μικρόφωνο, στα μαύρα έτσι όπως ήταν με τα γυαλιά με εντυπωσίασε πολύ περισσότερο απ’ ό,τι η εμφάνιση του στον Α’ Ημιτελικό. Ας το λάβει, όπως θέλει ο Ευαγγελινός σ’ αυτό. Σαν τραγούδι, το "Ferto", δεν είναι και καμιά σπουδαία σύνθεση κατά τη μουσική μου άποψη. Αλλά, έχει μία ιδέα και μία πρόταση και ίσως είναι η μοναδική πρόταση σ’ αυτά τα 14 τραγούδια που άκουσα χθες. Γιατί όλα τα άλλα, δεν μου είπανε τίποτα καινούργιο. Mου είπαν συνηθισμένα πράγματα και μάλιστα αρκετά από αυτά μου φάνηκαν ότι ήταν και AI».

Δείτε το βίντεο

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgdmrt10arux)


Ο Α’ ημιτελικός του «Sing for Greece 2026» ολοληρώθηκε την Τετάρτη, με τους επτά πρώτους φιναλίστ να κερδίζουν την πρόκριση για τον ελληνικό τελικό της Eurovision, που θα διεξαχθεί την Κυριακή. Συνολικά 14 καλλιτέχνες ανέβηκαν στη σκηνή, διεκδικώντας την ψήφο και τη στήριξη του κοινού, όμως το πολυπόθητο εισιτήριο πήραν οι Rosanna Mailan με το «Άλμα», η STEFI με το «Europa», η Evangelia με το «Parea», η Marseaux με το «Χάνομαι», ο Αkylas με το «Ferto», η Alexandra Sieti με το «The Other Side» και ο STYLIANOS με το «YOU & I».

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgcdvbu8dpop)
