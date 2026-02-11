Ο Ζέιν Μάλικ δεν είναι σίγουρος πως υπήρξε ερωτευμένος με την Τζίτζι Χαντίντ: Θα την αγαπώ πάντα, δήλωσε

Μία δήλωση για την πρώην σύντροφό του και μητέρα του παιδιού του, την Τζίτζι Χαντίντ
, έκανε ο Ζέιν Μάλικ
. Ο τραγουδιστής εξομολογήθηκε ότι δεν την ερωτεύτηκε ποτέ. Το γεγονός ότι από τη μεριά του δεν υπήρξε έρωτας, ξεκαθάρισε ο Μάλικ, δεν σημαίνει ότι δεν την αγαπάει. Αντιθέτως, εξακολουθεί να τη σέβεται και, όπως δήλωσε κατηγορηματικά, θα την αγαπάει πάντα.
Σε συνέντευξή του στο το podcast «Call Her Daddy», ο Ζέιν Μάλικ επανήλθε σε δήλωση που είχε κάνει το 2024, όταν είχε πει ότι δεν γνωρίζει αν έχει υπάρξει ποτέ πραγματικά ερωτευμένος. Αφού ρωτήθηκε αν εξακολουθεί να το πιστεύει, απάντησε: «Ναι. Η κατανόησή μου για την αγάπη εξελίσσεται συνεχώς»
, απάντησε. «Εκείνη τη στιγμή μπορεί να πίστευα ότι ήταν αγάπη, αλλά όσο μεγάλωνα συνειδητοποίησα ότι ίσως δεν ήταν. Ίσως, ήταν πάθος. Ίσως ήταν κάτι άλλο. Δεν αισθάνομαι ότι ήταν αγάπη».
Στη συνέχεια θέλησε να τοποθετηθεί ξεκάθαρα για τη μητέρα του παιδιού του, λέγοντας πως αν και δεν είναι σίγουρος, αν υπήρξε ποτέ ερωτευμένος μαζί της, μπορεί να πει με σιγουριά ότι την αγαπάει. «Για να είμαι δίκαιος, και για να το πω ξεκάθαρα, θα αγαπώ πάντα την G, γιατί είναι ο λόγος που το παιδί μου βρίσκεται σε αυτή τη Γη και τρέφω τον απόλυτο σεβασμό για εκείνη. Θα την αγαπώ πάντα, αλλά δεν ξέρω αν ήμουν ποτέ ερωτευμένος μαζί της»
, πρόσθεσε. «Την αγαπώ πάρα πολύ, σε τρελό βαθμό, αλλά όχι, δεν νομίζω ότι ήμουν ερωτευμένος μαζί της τότε»,
κατέληξε.
Ο τραγουδιστής και το μοντέλο ήρθαν κοντά το 2015 και έμειναν μαζί για περίπου έξι χρόνια, αποκτώντας το παιδί τους, πριν χωρίσει το 2021. Ο χωρισμός ήρθε έπειτα από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο Μάλικ φέρεται να «χτύπησε» τη μητέρα της, Γιολάντα Χαντίντ, κατά τη διάρκεια καβγά. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες και δήλωσε ότι δεν τις αμφισβητεί στο δικαστήριο. Του είχαν επιβληθεί 360 ημέρες επιτήρησης.
Παρά τον χωρισμό, πηγή είχε αναφέρει τότε ότι η Χαντίντ πιστεύει πως η κόρη τους χρειάζεται τον πατέρα της και ότι επιθυμεί να μεγαλώσουν το παιδί τους με πολιτισμένο τρόπο. Μετά τον χωρισμό τους, η Τζίτζι Χαντίντ ξεκίνησε σχέση με τον Μπράντλεϊ Κούπερ, ενώ ο Ζέιν Μάλικ είχε συνδεθεί με τη Σελένα Γκόμεζ, όταν οι δύο τραγουδιστές εθεάθησαν μαζί στη Νέα Υόρκη το 2023.