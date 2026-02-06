Η Μπιάνκα Σενσόρι δήλωσε ότι ο Κάνιε Γουέστ την προσέγγισε ενώ ήταν ακόμη παντρεμένος με την Κιμ Καρντάσιαν
Η Μπιάνκα Σενσόρι δήλωσε ότι ο Κάνιε Γουέστ την προσέγγισε ενώ ήταν ακόμη παντρεμένος με την Κιμ Καρντάσιαν
Η 31χρονη τόνισε ωστόσο πως άρχισε να ερωτεύεται με τον ράπερ την περίοδο που η τηλεπερσόνα είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου
Για την επικοινωνία της με τον Κάνιε Γουέστ και την περίοδο που αυτή ξεκίνησε μίλησε η Μπιάνκα Σενσόρι, αποκαλύπτοντας πως ο ράπερ την προσέγγισε ενώ ήταν ακόμη παντρεμένος με την Κιμ Καρντάσιαν.
Η 31χρονη σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Vanity Fair ανέφερε πως ο γενικός μάνατζερ του Γουέστ επικοινώνησε μαζί της αφού εκείνος είδε μια ανάρτησή της στο Instagram, στην οποία φορούσε μια «ψηφιακή μάσκα με εξωγήινες αναλογίες». Λίγο αργότερα, οι δυο τους συναντήθηκαν στην Ελβετία, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ενώ η Σενσόρι ανέλαβε στη συνέχεια τον ρόλο της επικεφαλής αρχιτεκτονικής στην εταιρεία παπουτσιών του ράπερ.
Η Κιμ Καρντάσιαν είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου τον Φεβρουάριο του 2021, έπειτα από σχεδόν επτά χρόνια γάμου και τέσσερα παιδιά με τον Κάνιε Γουέστ, και σύμφωνα με το Vanity Fair, εκείνος και η Σενσόρι άρχισαν να ερωτεύονται «περίπου την ίδια χρονική περίοδο».
Η ίδια απέδωσε τη στενή τους σχέση στη συνεχή συνεργασία και εγγύτητα στον χώρο της δουλειάς. «Περνάς τόσο πολύ χρόνο με κάποιον… Ήμασταν συνεχώς είτε στο τηλέφωνο είτε μαζί», ανέφερε, προσθέτοντας: «Πρέπει να το δεις για να το καταλάβεις. Είμαστε τόσο ίδιοι».
Ο Κάνιε Γουέστ και η Μπιάνκα Σενσόρι παντρεύτηκαν τον Δεκέμβριο του 2022, έναν μήνα μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου του με την Καρντάσιαν. Στην ίδια συνέντευξη η 31χρονη ξεκαθάρισε πως δεν παντρεύτηκε τον Γουέστ για λόγους προβολής. «Δεν παντρεύτηκα τον σύζυγό μου για να αποκτήσω κάποια πλατφόρμα. Τον παντρεύτηκα γιατί τον αγαπώ. Είναι πολύ κλισέ αυτό;», είπε χαρακτηριστικά.
Η ίδια παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι σκέφτηκε να απομακρυνθεί από τον γάμο τους λόγω των πρόσφατων σκανδάλων του Γουέστ, αλλά χαρακτήρισε αυτές τις σκέψεις «επιφανειακές». Η Μπιάνκα Σενσόρι αποκάλυψε επίσης ότι βοήθησε τον σύζυγό της να ζητήσει βοήθεια σε κέντρο αποκατάστασης πέρυσι, ενώ ο Γουεστ προχώρησε σε δημόσια απολογία για αντισημιτικά σχόλια τον Ιανουάριο.
Μιλώντας συγκινημένη, δήλωσε: «Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι πάντα δίπλα του και να βοηθάω. Αυτή η χρονιά ήταν σαν να κάνω ΚΑΡΠΑ για μήνες. Έχω την αγάπη και την ενσυναίσθηση για να το αντέξω, ακόμα κι αν ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Μπιάνκα Σενσόρι χαρακτήρισε τον ράπερ «εξαιρετικό πατέρα» για τα παιδιά του με την Κιμ Καρντάσιαν, Νορθ, Σεντ, Σικάγο και Ψαλμ, ενώ εξέφρασε και την επιθυμία της να αποκτήσει κάποια στιγμή δικά της παιδιά.
Bianca Censori admits Kanye West first reached out to her while still married to Kim Kardashian https://t.co/5OxWlhFjPV pic.twitter.com/lg33pfTD5d— Page Six (@PageSix) February 6, 2026
