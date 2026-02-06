Κιμ Καρντάσιαν για Κάνιε Γουέστ: Θα είμαστε πάντα οικογένεια, θέλουμε ό,τι είναι καλύτερο για τα παιδιά μας

Η Καρντάσιαν και ο Γουέστ γνωρίστηκαν το 2012, παντρεύτηκαν το 2014 και η Κιμ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου το 2021, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται το 2022. Κατά τη διάρκεια του γάμου τους απέκτησαν τέσσερα παιδιά: τη Νορθ, τον Σέιντ, τη Σικάγο και τον Ψαλμ.

Τη σχέση με τον πρώην σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ περιέγραψε η Κιμ Καρντάσιαν , τονίζοντας ότι πάντα θα είναι οικογένεια και ότι συνεργάζονται για την ανατροφή των παιδιών τους.Μία ξεκάθαρη εικόνα για το πού βρίσκεται σήμερα η σχέση της με τον ράπερ έδωσε η Καρντάσιαν, διευκρινίζοντας ότι, παρά το διαζύγιό τους, οι δυο τους εξακολουθούν να συνδέονται ως οικογένεια με κοινό σημείο αναφοράς τα παιδιά τους. Η τηλεπερσόνα μίλησε στο Complex, την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, αναφερόμενη στο πώς έχει εξελιχθεί η μεταξύ τους επικοινωνία τα τελευταία χρόνια.Απαντώντας σε ερώτηση για το πώς αντιλαμβάνεται σήμερα τη σχέση τους, αλλά και με αφορμή ένα βίντεο που ανέβασε η ίδια στο TikTok, τον Ιανουάριο , μέσω του οποίου προωθούσε μπότες Yeezy, η Καρντάσιαν δήλωσε: «Θα είμαστε πάντα οικογένεια» και πρόσθεσε: «Το ξέρουμε και οι δύο. Θα είμαστε καλά και υπάρχει τόση αγάπη για την οικογένειά μας. Θέλουμε ό,τι είναι καλύτερο για τα παιδιά μας».Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο βίντεο και την αναφορά της στα Yeezy, εξήγησε: «Δεν μπορούσα να αρνηθώ τις μπότες Yeezy, οπότε έπρεπε να το αναφέρω». Στο βίντεο, που γυρίστηκε κατά τη διάρκεια ταξιδιού της στο Άσπεν, η ίδια παρουσίαζε το look της, λέγοντας: «Θα πω ότι δεν υπάρχει τίποτα σαν ένα τακούνι Yeezy. Δεν ξέρω αν τα έβγαλαν ποτέ ή αν τα έφτιαξαν μόνο για μένα. Μου αρέσει όταν ένα παπούτσι είναι στον ίδιο τόνο με το παντελόνι».Οι πρόσφατες δηλώσεις της έρχονται μετά από μια σειρά πιο ειλικρινών τοποθετήσεων για τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει εξαιτίας της συμπεριφοράς του πρώην συζύγου της. Σε επεισόδιο του Οκτωβρίου 2025 της σειράς The Kardashians στο Hulu, είχε πει: «Δοκιμάστηκα αρκετά, θα το πω. Πάρα πολύ». Όπως είχε αποκαλύψει, το άγχος επηρέασε και την υγεία της: «Ξαναεμφανίστηκε η ψωρίαση. Το ένιωσα. Ένιωθα πολύ περισσότερο στρες, πιθανότατα επειδή έπρεπε να προστατεύσω πάρα πολύ αυτό που έπρεπε να προστατεύσω. Τα παιδιά μου πλέον εμπλέκονται».Πριν από λίγες ημέρες, ο Κάνιε Γουέστ ζήτησε δημόσια συγγνώμη για την ασταθή συμπεριφορά του και τις αντισημιτικές του τοποθετήσεις , μέσω επιστολής με τίτλο «Σε αυτούς που πλήγωσα», η οποία δημοσιεύτηκε στη Wall Street Journal. Στο κείμενο, ο ίδιος απέδωσε τη συμπεριφορά του στη διπολική διαταραχή.: Shutterstock