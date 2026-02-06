Το σπίτι από το «Breaking Bad» επιστρέφει στην αγορά με τιμή πώλησης 400.000 δολάρια

Breaking Bad » με τιμή πώλησης 400.000 δολάρια.

Στην αγορά επιστρέφει το σπίτι από το «Η κατοικία στο Αλμπουκέρκη του Νέου Μεξικού, που χρησιμοποιήθηκε ως η βασική τοποθεσία γυρισμάτων για το σπίτι του Γουόλτερ Γουάιτ (Μπράιαν Κράνστον) στη σειρά, μπαίνει ξανά επίσημα προς πώληση, αυτή τη φορά με εντυπωσιακά χαμηλότερη τιμή σε σχέση με την προηγούμενη προσπάθεια διάθεσής της.Το συγκεκριμένο σπίτι απέκτησε παγκόσμια αναγνωρισιμότητα ως φόντο για μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές τηλεοπτικές στιγμές. Ωστόσο, μετά την αποτυχία να βρεθεί αγοραστής σε τιμή πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, οι ιδιοκτήτες προχώρησαν σε αναπροσαρμογή, επιλέγοντας πλέον ένα ποσό που ανταποκρίνεται περισσότερο στα δεδομένα της γειτονιάς.Το ακίνητο είχε τεθεί προς πώληση τον Ιανουάριο του 2025 έναντι 3,99 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που αντιστοιχούσε σε δεκαπλάσια αποτίμηση σε σχέση με την πραγματική του αξία. Τότε, μεσίτες υποστήριζαν ότι θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ως επένδυση με υψηλές αποδόσεις. Οι τοπικοί ωστόσο πολεοδομικοί περιορισμοί και ο καθαρά οικιστικός χαρακτήρας της περιοχής λειτούργησαν ανασταλτικά για οποιοδήποτε εμπορικό σενάριο, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει κάποια εξέλιξη για το σπίτιΠλέον, το ακίνητο των 580 τετραγωνικών μέτρων διατίθεται στην αγορά στα 400.000 δολάρια. Διαθέτει τέσσερα υπνοδωμάτια και δύο μπάνια, ενώ διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τη διαρρύθμιση που αναγνωρίζουν οι θεατές της σειράς. Το εξωτερικό συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τους θαυμαστές, με τον τωρινό ιδιοκτήτη να έχει τοποθετήσει μεγάλο φράχτη, ώστε να περιοριστούν φαινόμενα καταπάτησης.Η σειρά «Breaking Bad» έκανε πρεμιέρα στις 20 Ιανουαρίου του 2008 και ολοκληρώθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου του 2013. Κεντρικός ήρωας ήταν ο Γουόλτερ Γουάιτ, τον οποίο ενσάρκωσε ο Μπράιαν Κράνστον, ως καθηγητής χημείας.