Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Ντοβ Κάμερον για τη γνωριμία της με τον Νταμιάνο Νταβίντ: Δεν ήταν καθόλου φιλικός, νόμιζα ότι με μισεί
Ντοβ Κάμερον για τη γνωριμία της με τον Νταμιάνο Νταβίντ: Δεν ήταν καθόλου φιλικός, νόμιζα ότι με μισεί
Παρά την κακή αρχή που έγινε, ερωτεύτηκαν και πλέον ετοιμάζονται να παντρευτούν
Μια αναδρομή στη σχέση της με τον τραγουδιστή των Maneskin, Νταμιάνo Ντέιβιντ, έκανε η Ντoβ Κάμερον, εξηγώντας πως η πρώτη τους γνωριμία είχε λάθος χρονική συγκυρία.
Μιλώντας στο Call Her Daddy Podcast, η 30χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός περιέγραψε πώς γνωρίστηκαν στα MTV Video Music Awards του 2022, όταν και οι δύο ήταν υποψήφιοι για το βραβείο «Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη», το οποίο τελικά κέρδισε η ίδια.
Η Κάμερον θυμήθηκε ότι αντάλλαξαν λίγες κουβέντες στα παρασκήνια, όμως ο Ντέιβιντ της φάνηκε ψυχρός και απόμακρος. «Δεν έδινε καθόλου φιλικές δονήσεις. Σκέφτηκα: “Αυτός ο τύπος με μισεί”. Και είπα, εντάξει, προχωράω τη βραδιά μου», ανέφερε. «Αργότερα έμαθα ότι βρισκόταν σε πολύ κακή φάση, δεν είχε σχέση με μένα. Αλλά τότε το πήρα προσωπικά και είπα: “Περίεργος τύπος. ΟΚ, αντίο”».
Οι δυο τους τράβηξαν διαφορετικούς δρόμους εκείνη τη νύχτα, χωρίς να περιμένουν να ξανασυναντηθούν. Η Κάμερον διευκρίνισε επίσης ότι, παρά όσα είχε πει ο Ντέιβιντ στο παρελθόν, δεν του έστειλε «μήνυμα στα κοινωνικά δίκτυα» με φλερτ, αλλά απλώς έκανε repost σε ένα βίντεο εμφάνισης των Maneskin, επειδή της άρεσε η μουσική τους.
Όταν ξανασυναντήθηκαν στα MTV VMAs του 2023, τα δεδομένα είχαν αλλάξει. «Είχαμε πλέον λόγο να μιλήσουμε. Ήμασταν και οι δύο ελεύθεροι και σε καλύτερη φάση», είπε. Ο Ντέιβιντ τη χαιρέτησε με εντελώς διαφορετικό τρόπο, πιο ανοιχτό και χαρούμενο, και την κάλεσε σε συναυλία του συγκροτήματος στο Madison Square Garden. «Του είπα “Ναι, σε θυμάμαι. Είσαι εντελώς διαφορετικός τώρα”. Και μετά είπα ναι στην πρόσκληση. Από τότε αρχίσαμε να βγαίνουμε και τώρα είμαστε αρραβωνιασμένοι. Ήταν τόσο απλό και αθώο».
Η Κάμερον είπε πως μια σχέση εκείνη την πρώτη χρονιά δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει, καθώς βίωνε περίοδο έντονης κατάθλιψης. «Αν τον είχα γνωρίσει τότε, ενώ υπήρχε πιθανότητα να ενδιαφέρεται, δεν θα ήμουν έτοιμη. Ήμουν τόσο καταθλιπτική και είχα επιλέξει την αποχή από τις σχέσεις», τόνισε. «Έλεγα: “Μην με αγγίζεις, μην με κοιτάς, δεν βγαίνω από το σπίτι μου”. Ήταν σαν σκοτεινή νύχτα της ψυχής που κράτησε έναν χρόνο».
Ως το φθινόπωρο του 2023, όμως, ένιωθε έτοιμη να κάνει ένα νέο ξεκίνημα. «Έστειλα μήνυμα στους φίλους μου και τους είπα: ‘Νομίζω ότι είμαι έτοιμη να ξαναβγω ραντεβού’». Το ζευγάρι έκανε τη σχέση του δημόσια στις αρχές του 2024 και ανακοίνωσε τον αρραβώνα του τον Ιανουάριο του 2026.
Μιλώντας στο Call Her Daddy Podcast, η 30χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός περιέγραψε πώς γνωρίστηκαν στα MTV Video Music Awards του 2022, όταν και οι δύο ήταν υποψήφιοι για το βραβείο «Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη», το οποίο τελικά κέρδισε η ίδια.
Η Κάμερον θυμήθηκε ότι αντάλλαξαν λίγες κουβέντες στα παρασκήνια, όμως ο Ντέιβιντ της φάνηκε ψυχρός και απόμακρος. «Δεν έδινε καθόλου φιλικές δονήσεις. Σκέφτηκα: “Αυτός ο τύπος με μισεί”. Και είπα, εντάξει, προχωράω τη βραδιά μου», ανέφερε. «Αργότερα έμαθα ότι βρισκόταν σε πολύ κακή φάση, δεν είχε σχέση με μένα. Αλλά τότε το πήρα προσωπικά και είπα: “Περίεργος τύπος. ΟΚ, αντίο”».
Οι δυο τους τράβηξαν διαφορετικούς δρόμους εκείνη τη νύχτα, χωρίς να περιμένουν να ξανασυναντηθούν. Η Κάμερον διευκρίνισε επίσης ότι, παρά όσα είχε πει ο Ντέιβιντ στο παρελθόν, δεν του έστειλε «μήνυμα στα κοινωνικά δίκτυα» με φλερτ, αλλά απλώς έκανε repost σε ένα βίντεο εμφάνισης των Maneskin, επειδή της άρεσε η μουσική τους.
Όταν ξανασυναντήθηκαν στα MTV VMAs του 2023, τα δεδομένα είχαν αλλάξει. «Είχαμε πλέον λόγο να μιλήσουμε. Ήμασταν και οι δύο ελεύθεροι και σε καλύτερη φάση», είπε. Ο Ντέιβιντ τη χαιρέτησε με εντελώς διαφορετικό τρόπο, πιο ανοιχτό και χαρούμενο, και την κάλεσε σε συναυλία του συγκροτήματος στο Madison Square Garden. «Του είπα “Ναι, σε θυμάμαι. Είσαι εντελώς διαφορετικός τώρα”. Και μετά είπα ναι στην πρόσκληση. Από τότε αρχίσαμε να βγαίνουμε και τώρα είμαστε αρραβωνιασμένοι. Ήταν τόσο απλό και αθώο».
Η Κάμερον είπε πως μια σχέση εκείνη την πρώτη χρονιά δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει, καθώς βίωνε περίοδο έντονης κατάθλιψης. «Αν τον είχα γνωρίσει τότε, ενώ υπήρχε πιθανότητα να ενδιαφέρεται, δεν θα ήμουν έτοιμη. Ήμουν τόσο καταθλιπτική και είχα επιλέξει την αποχή από τις σχέσεις», τόνισε. «Έλεγα: “Μην με αγγίζεις, μην με κοιτάς, δεν βγαίνω από το σπίτι μου”. Ήταν σαν σκοτεινή νύχτα της ψυχής που κράτησε έναν χρόνο».
Ως το φθινόπωρο του 2023, όμως, ένιωθε έτοιμη να κάνει ένα νέο ξεκίνημα. «Έστειλα μήνυμα στους φίλους μου και τους είπα: ‘Νομίζω ότι είμαι έτοιμη να ξαναβγω ραντεβού’». Το ζευγάρι έκανε τη σχέση του δημόσια στις αρχές του 2024 και ανακοίνωσε τον αρραβώνα του τον Ιανουάριο του 2026.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα