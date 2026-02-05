Η συγγραφέας του Gossip Girl γράφει νέο βιβλίο για την Μπλερ Γουόλντορφ σχεδόν 20 χρόνια μετά τη σειρά

Σίσιλι φον Ζίγκεζαρ ετοιμάζει ένα νέο αυτοτελές μυθιστόρημα με κεντρική ηρωίδα τη δημοφιλή φιγούρα της σειράς, Μπλερ Γουόλντορφ, σχεδόν είκοσι χρόνια μετά το τέλος της σειράς.

ο βιβλίο θα έχει τίτλο «Blair» και τοποθετείται χρονικά 20 χρόνια μετά τα γεγονότα της best seller σειράς. Πιο αναλυτικά,

Σύμφωνα με το Deadline που έκανε γνωστή την είδηση, τη Alloy Entertainment έκλεισε συμφωνία για την έκδοση του νέου μυθιστορήματος με τη Γκραντ Σέντραλ Πάμπλισινγκ στις ΗΠΑ.Λεπτομέρειες για την πλοκή δεν έχουν δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα, όμως το «Blair» τοποθετείται 20 χρόνια μετά την αρχική σειρά και παρουσιάζει την Μπλερ Γουόλντορφ, πλέον στα 40 της, να επιστρέφει στη Νέα Υόρκη επιχειρώντας να διεκδικήσει εκ νέου θέση στην κορυφή της ιεραρχίας του Upper East Side. Η έκδοση έχει προγραμματιστεί προσωρινά για το καλοκαίρι του 2027.Η Μπλερ Γουόλντορφ, την οποία ενσάρκωσε η Λέιτον Μίστερ, υπήρξε η εμβληματική «βασίλισσα» του Upper East Side, σύμβολο φιλοδοξίας, εξουσίας και κοινωνικού ανταγωνισμού στη σειρά «Gossip Girl».Η Alloy Entertainment διατηρεί τα δικαιώματα για κινηματογραφική και τηλεοπτική αξιοποίηση του νέου βιβλίου, ακολουθώντας το μοντέλο της εταιρείας που παραχωρεί στους εκδότες αποκλειστικά τα δικαιώματα έκδοσης, κρατώντας τα υπόλοιπα. Προς το παρόν δεν υπάρχουν ανακοινώσεις για πιθανή μεταφορά σε σειρά.Το Deadline υπενθυμίζει ότι το πρώτο βιβλίο Gossip Girl του 2002 ξεπέρασε τα 6 εκατομμύρια αντίτυπα, μεταφράστηκε σε 25 γλώσσες και παρέμεινε στη λίστα best sellers των New York Times για περισσότερες από 100 εβδομάδες. Η Alloy λάνσαρε επίσης την τηλεοπτική σειρά Gossip Girl το 2007, σε συνεργασία με τους Τζος Σουόρτς και Στέφανι Σάβατζ και τη Warner Bros. Television, η οποία ολοκληρώθηκε σε έξι σεζόν, ενώ ακολούθησε και revival δύο σεζόν στο HBO Max το 2021.