Μιχάλης Σηφάκης για Δημήτρη Θεοδωρόπουλο: Είναι από τους πιο αντιπαθητικούς παίκτες που έχουν περάσει από το «Survivor»
Κάτι κάνω καλά και θέλουν να το καταστρέψουν, αλλά δεν θα τα καταφέρουν, σχολίασε ο παίκτης των Επαρχιωτών
Ως έναν από τους πιο αντιπαθητικούς παίκτες του «Survivor» χαρακτήρισε ο Μιχάλης Σηφάκης τον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο.
Ο παίκτης από την ομάδα των Επαρχιωτών σχολίασε τη συμπεριφορά του αντιπάλου του, στην προσωπική συνέντευξη που έδωσε το βράδυ της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου. Πιο αναλυτικά, ο Μιχάλης Σηφάκης στράφηκε κατά του παίκτη των Αθηναίων, τονίζοντας ότι παρά το γεγονός ότι τον ενοχλεί η στάση του, προσπαθεί να μην επηρεάζεται.
Συγκεκριμένα, δήλωσε για τον Δημήτρη: «Θεωρώ ότι είναι από τους πιο αντιπαθητικούς παίκτες που έχουν περάσει από το "Survivor" γενικότερα, και από τα εννέα με διαφορά. Έχω μάθει να κρατιέμαι, μου έχει συμβεί ξανά στο παρελθόν και σε αγώνα μέσα, οπότε δεν πτοούμαι». Έπειτα, πρόσθεσε ότι παρατηρεί, πως: «Προσπαθούν απεγνωσμένα να με φέρουν εναντίον της ομάδας μου, δόξα τω Θεώ, η ομάδα μου έχει τα μάτια της ανοιχτά. Τους το είπα και κατ' ιδίαν ότι κάτι κάνω καλά και θέλουν να το καταστρέψουν, δεν θα τα καταφέρουν».
