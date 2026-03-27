Ο Λάιονελ Ρίτσι μίλησε για το τίμημα της επιτυχίας: Μαζί με τη φήμη έρχονται και οι θυσίες
«Περνάς το πρώτο μισό της καριέρας σου λέγοντας “κοιτάξτε με” και όταν τελικά γίνεσαι διάσημος, λες “μη με κοιτάτε”», είπε ο τραγουδιστής

Στέλλα Μούτσιου
Το τίμημα της φήμης και της δημοσιότητας αποκάλυψε ο Λάιονελ Ρίτσι, τονίζοντας ότι η επιτυχία συνοδεύεται από μεγάλες θυσίες, με βασικότερη την απώλεια της ιδιωτικότητας.

Ο 76χρονος τραγουδιστής και κριτής του American Idol μίλησε στο podcast «Artist Friendly» για τη ζωή στο προσκήνιο, δίνοντας παράλληλα συμβουλές σε όσους ονειρεύονται καριέρα στον χώρο της σόουμπιζ.

«Πάντα λέω ότι μαζί με την επιτυχία έρχονται και οι θυσίες», ανέφερε ο Λάιονελ Ρίτσι, επισημαίνοντας πως η ιδιωτικότητα είναι το πρώτο πράγμα που χάνεται. Με χιούμορ και παράλληλα με ρεαλιστικό τρόπο, περιέγραψε την αντίφαση της δημοσιότητας: «Περνάς το πρώτο μισό της καριέρας σου λέγοντας “κοιτάξτε με” και όταν τελικά γίνεσαι διάσημος, λες “μη με κοιτάτε”», είπε.

Joel Madden Sits Down With His Father-in-Law Lionel Richie


Ο τραγουδιστής ξεκαθάρισε ότι όποιος θέλει να γίνει διάσημος πρέπει να είναι έτοιμος να έρθει σε επαφή με τον κόσμο. «Θέλεις να είσαι διάσημος και πλούσιος χωρίς τους ανθρώπους; Δεν γίνεται. Πρέπει να μπορείς να συνδεθείς μαζί τους», τόνισε.

Αναφορά έκανε και στη στάση του απέναντι στους θαυμαστές, εξηγώντας ότι προσπαθεί πάντα να τους δείχνει σεβασμό, επειδή ο ίδιος έχει βιώσει την αδιαφορία στο παρελθόν. «Ήμουν κάποτε αόρατος. Ξέρω πώς είναι να θέλεις να μιλήσεις σε κάποιον και να φοβάσαι», είπε.

Κλείνοντας, ο Λάιονελ Ρίτσι αποκάλυψε την υπόσχεση που έδωσε στον εαυτό του: «Υπάρχει μια φράση. Καμιά φορά γνωρίζεις το είδωλό σου και το μετανιώνεις. Εγώ υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι δεν θα γίνω ποτέ αυτός ο άνθρωπος».
Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Η προηγμένη τεχνολογία της Dyson Spot+Scrub AI Robot αναλαμβάνει τη δύσκολη δουλειά και εμείς μπορούμε να απολαύσουμε ένα άνετο και πεντακάθαρο σπίτι, ακριβώς όπως το θέλουμε.

Γιατί η ασφάλιση του οχήματος μάς αφορά όλους

Οι πρόσφατοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι για τα ανασφάλιστα οχήματα ανέδειξαν το πρόβλημα με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν χωρίς ασφάλιση, κάτι που δεν επηρεάζει μόνο τους ίδιους, αλλά συνολικά την ασφάλεια στους ελληνικούς δρόμους. Και αυτό ενώ η λύση είναι και απλή και προφανής.

Η σημασία του πιο πολύτιμου αγαθού ζωής: Πώς το νερό στηρίζει οργανισμό και περιβάλλον

Την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, κάθε σταγόνα φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ μας θυμίζει ότι η ενυδάτωση δεν είναι μόνο καθημερινή συνήθεια, αλλά μια πράξη φροντίδας για τον οργανισμό και τη φύση.

