Ο Λάιονελ Ρίτσι μίλησε για το τίμημα της επιτυχίας: Μαζί με τη φήμη έρχονται και οι θυσίες
«Περνάς το πρώτο μισό της καριέρας σου λέγοντας “κοιτάξτε με” και όταν τελικά γίνεσαι διάσημος, λες “μη με κοιτάτε”», είπε ο τραγουδιστής
Το τίμημα της φήμης και της δημοσιότητας αποκάλυψε ο Λάιονελ Ρίτσι, τονίζοντας ότι η επιτυχία συνοδεύεται από μεγάλες θυσίες, με βασικότερη την απώλεια της ιδιωτικότητας.
Ο 76χρονος τραγουδιστής και κριτής του American Idol μίλησε στο podcast «Artist Friendly» για τη ζωή στο προσκήνιο, δίνοντας παράλληλα συμβουλές σε όσους ονειρεύονται καριέρα στον χώρο της σόουμπιζ.
«Πάντα λέω ότι μαζί με την επιτυχία έρχονται και οι θυσίες», ανέφερε ο Λάιονελ Ρίτσι, επισημαίνοντας πως η ιδιωτικότητα είναι το πρώτο πράγμα που χάνεται. Με χιούμορ και παράλληλα με ρεαλιστικό τρόπο, περιέγραψε την αντίφαση της δημοσιότητας: «Περνάς το πρώτο μισό της καριέρας σου λέγοντας “κοιτάξτε με” και όταν τελικά γίνεσαι διάσημος, λες “μη με κοιτάτε”», είπε.
Δείτε το βίντεο
Ο τραγουδιστής ξεκαθάρισε ότι όποιος θέλει να γίνει διάσημος πρέπει να είναι έτοιμος να έρθει σε επαφή με τον κόσμο. «Θέλεις να είσαι διάσημος και πλούσιος χωρίς τους ανθρώπους; Δεν γίνεται. Πρέπει να μπορείς να συνδεθείς μαζί τους», τόνισε.
Αναφορά έκανε και στη στάση του απέναντι στους θαυμαστές, εξηγώντας ότι προσπαθεί πάντα να τους δείχνει σεβασμό, επειδή ο ίδιος έχει βιώσει την αδιαφορία στο παρελθόν. «Ήμουν κάποτε αόρατος. Ξέρω πώς είναι να θέλεις να μιλήσεις σε κάποιον και να φοβάσαι», είπε.
Κλείνοντας, ο Λάιονελ Ρίτσι αποκάλυψε την υπόσχεση που έδωσε στον εαυτό του: «Υπάρχει μια φράση. Καμιά φορά γνωρίζεις το είδωλό σου και το μετανιώνεις. Εγώ υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι δεν θα γίνω ποτέ αυτός ο άνθρωπος».
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα