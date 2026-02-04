Σίσσυ Χρηστίδου: Η ανάρτησή της για τα τέσσερα χρόνια από τον θάνατο της μητέρα της
GALA
Σίσσυ Χρηστίδου Μητέρα Θάνατος Ανάρτηση

Σίσσυ Χρηστίδου: Η ανάρτησή της για τα τέσσερα χρόνια από τον θάνατο της μητέρα της

Η παρουσιάστρια τίμησε τη  μητέρα της που πέθανε από καρκίνο, δημοσιεύοντας μία κοινή τους φωτογραφία από τα παιδικά της χρόνια

Σίσσυ Χρηστίδου: Η ανάρτησή της για τα τέσσερα χρόνια από τον θάνατο της μητέρα της
Τέσσερα χρόνια συμπληρώθηκαν από τον θάνατο της μητέρας της Σίσσυς Χρηστίδου και η παρουσιάστρια έκανε μία ανάρτηση για να την τιμήσει. Η μητέρα της έφυγε από τη ζωή στις 4 Φεβρουαρίου του 2022, την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, μετά από μάχη που είχε δώσει με τη μάχη.

Με αφορμή την ιδιαίτερη μέρα, η παρουσιάστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία κοινή τους φωτογραφία από τα παιδικά της χρόνια. Στο στιγμιότυπο, η Σίσσυ Χρηστίδου απαθανατίζεται ως μωρό, ενώ την κρατάει στην αγκαλιά της η μητέρα της. «Τέσσερα χρόνια χωρίς μαμά. Σε αγαπώ», έγραψε η παρουσιάστρια πάνω στην εικόνα που ανάρτησε.

Η ανάρτηση της Σίσσυς Χρηστίδου

Σίσσυ Χρηστίδου: Η ανάρτησή της για τα τέσσερα χρόνια από τον θάνατο της μητέρα της

Thema Insights

Η bwin και οι διαμένοντες της Στέγης «Φωτεινή» έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα!

Η bwin και οι διαμένοντες της Στέγης «Φωτεινή» έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα!

Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης