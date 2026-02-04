Σίσσυ Χρηστίδου: Η ανάρτησή της για τα τέσσερα χρόνια από τον θάνατο της μητέρα της

Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Η παρουσιάστρια τίμησε τη μητέρα της που πέθανε από καρκίνο, δημοσιεύοντας μία κοινή τους φωτογραφία από τα παιδικά της χρόνια
Τέσσερα χρόνια συμπληρώθηκαν από τον θάνατο της μητέρας της Σίσσυς Χρηστίδου και η παρουσιάστρια έκανε μία ανάρτηση για να την τιμήσει. Η μητέρα της έφυγε από τη ζωή στις 4 Φεβρουαρίου του 2022, την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, μετά από μάχη που είχε δώσει με τη μάχη.
Με αφορμή την ιδιαίτερη μέρα, η παρουσιάστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία κοινή τους φωτογραφία από τα παιδικά της χρόνια. Στο στιγμιότυπο, η Σίσσυ Χρηστίδου απαθανατίζεται ως μωρό, ενώ την κρατάει στην αγκαλιά της η μητέρα της. «Τέσσερα χρόνια χωρίς μαμά. Σε αγαπώ», έγραψε η παρουσιάστρια πάνω στην εικόνα που ανάρτησε.
Η ανάρτηση της Σίσσυς Χρηστίδου
