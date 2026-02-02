Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ για το σίκουελ της ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada»
Ο Διάβολος φοράει Prada The Devil Wears Prada Τρέιλερ

Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ για το σίκουελ της ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada»

Η πολυαναμενόμενη ταινία θα κυκλοφορήσει την 1η Μαΐου

Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ για το σίκουελ της ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada»
Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ για το σίκουελ της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada» με τους Αν Χάθαγουεϊ, Μέριλ Στριπ, Έμιλι Μπλαντ και Στάνλεϊ Τούτσι.

Οι συμπρωταγωνιστές ανταλλάσσουν αιχμές, καθώς οι χαρακτήρες τους συναντιούνται ξανά, 20 χρόνια αργότερα. «Έχεις αλλάξει», λέει η Έμιλι (Έμιλι Μπλαντ) στην Άντι (Αν Χάθαγουεϊ) μέσα σε μια αίθουσα συσκέψεων. «Έχεις πολύ περισσότερη αυτοπεποίθηση. Κράτησες όμως αυτά τα φρύδια, έτσι δεν είναι;».

Η αρχική ταινία, βασισμένη στο μυθιστόρημα της Λόρεν Γουάισμπεργκερ, ακολουθεί τη φιλόδοξη Άντι Σακς (Αν Χάθαγουεϊ), η οποία αναλαμβάνει τη θέση της βοηθού της πανίσχυρης Μιράντα Πρίσλεϊ (Μέριλ Στριπ), αρχισυντάκτριας ενός κορυφαίου περιοδικού μόδας.

Δείτε το επίσημο τρέιλερ

The Devil Wears Prada 2 | Official Trailer

Η νέα ταινία παρακολουθεί τη Μιράντα Πρίσλεϊ «καθώς προσπαθεί να διαχειριστεί την καριέρα της μέσα στην παρακμή της παραδοσιακής έκδοσης περιοδικών και καθώς έρχεται αντιμέτωπη με τον χαρακτήρα της Έμιλι Μπλαντ, πλέον υψηλόβαθμο στέλεχος ενός ομίλου πολυτελείας, που ελέγχει διαφημιστικά κονδύλια τα οποία η Πρίστλι έχει απεγνωσμένα ανάγκη».

Μαζί με το βασικό καστ, στη νέα ταινία θα πρωταγωνιστήσουν επίσης οι Κένεθ Μπράνα, Λούσι Λιου, Τζάστιν Θερού, Μπ. Τζέι. Νόβακ, Πολίν Σαλαμέ, Πάτρικ Μπράμαλ, Κέιλεμπ Χίρον, Έλεν Τζ. Σεν και Κόνραντ Ρικαμόρα. Ο αρχικός σκηνοθέτης Ντέιβιντ Φράνκελ και η σεναριογράφος Αλίν Μπρος ΜακΚένα επιστρέφουν επίσης στον κόσμο του Runway.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες την 1η Μαΐου.

