Μarika για το τραγούδι που έστειλε για τη Eurovision: Είναι ένα πολύ φωτεινό κομμάτι για την Ελλάδα
Έχει να κάνει με το ελληνικό φως και το πώς ενεργοποιεί το εσωτερικό φως, είπε η τραγουδίστρια
Το μήνυμα πίσω από το τραγούδι με το οποίο φιλοδοξεί να διαγωνιστεί στον ελληνικό τελικό της Eurovision παρουσίασε η Μarika. Η τραγουδίστρια ανέφερε πως το κομμάτι «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)» μιλάει για το ελληνικό φως, ενώ τόνισε πως λόγω του διεθνούς του ήχου θα μπορούσε να σημειώσει μία επιτυχημένη πορεία και να αγαπηθεί από το ευρωπαϊκό κοινό.
Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, η Marika είπε για το υποψήφιο τραγούδι της για τη Eurovision: «Το καλοκαίρι, με πήρε τηλέφωνο η άλλη στιχουργός και μου είπε ότι είχε μία πολύ ωραία ιδέα για ένα πολύ φωτεινό κομμάτι για την Ελλάδα, για να αναπτερώσει το ηθικό των Ελλήνων. Μιλήσαμε για το κόσνεπτ, σκεφτήκαμε αυτό που έχει να κάνει με το ελληνικό φως και το πώς ενεργοποιεί το εσωτερικό φως της Ελληνίδας του σήμερα και μετά έγραψα τη μουσική. Πολλές φορές έλεγα ότι δεν μπορώ άλλο και μετά μου ερχόταν η μουσική στον ύπνο μου».
Αναφερόμενη στη δημιουργία του κομματιού, η τραγουδίστρια εξήγησε πως η βάση του είναι στοιχεία της αρχαίας ελληνικής μουσικής. Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Το τραγούδι είναι για τη Eurovision γιατί είναι στα αγγλικά. Ένα κομμάτι που είναι στα αγγλικά το μήνυμα μπορεί να μεταδοθεί παντού. Θα θέλαμε να είναι στα ελληνικά. Το τραγούδι έχει στοιχεία που έχουν να κάνουν με την αρχαία ελληνική μουσική. Υπάρχουν επτά κλίμακες που ανήκουν στην αρχαία ελληνική μουσική. Έχει και στοιχεία που θυμίζουν κέλτικο, αλλά όλα αυτά είναι αρχαιοελληνικά. Έχει ένα διεθνές άκουσμα και θα αγαπηθεί από τους Ευρωπαίους».
