Γιάννης Λουκάκος: Οι περισσότεροι σεφ δεν νιώθουμε σταρ, έχει προσδοθεί μία αίγλη στο επάγγελμα μετά το MasterChef
Ο σεφ μίλησε για την αναγνώριση του επαγγέλματος ιδιαίτερα μετά την εμφάνιση του ριάλιτι μαγειρικής
Για το γεγονός πως οι περισσότεροι σεφ δεν αισθάνονται σταρ μίλησε ο Γιάννης Λουκάκος, επισημαίνοντας πως στο επάγγελμα προσδόθηκε μία αίγλη μετά το MasterChef.
Ο Γιάννης Λουκάκος ανέφερε επίσης πως στο ριάλιτι μαγειρικής αυτό που προσελκύει το κοινό είναι και οι χαρακτήρες των κριτών. Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, απάντησε επίσης για τις δυσκολίες του επαγγέλματος τα τελευταία χρόνια, αλλά και για τα αρνητικά σχόλια που μπορεί να δεχτεί για ένα πιάτο του και στον χώρο εργασίας του.
Ο γνωστός σεφ είπε αρχικά: «Οι περισσότεροι σεφ δεν νιώθουμε σταρ, το επάγγελμα σίγουρα έχει πάρει μια θέση. Από το 2000 και ειδικά μετά το MasterChef του έχει προσδοθεί μία αίγλη. Αυτό συνέβαινε στο εξωτερικό από παλιά, έτσι ήρθε και αυτή η τάση στην Ελλάδα κάποια στιγμή».
Έπειτα αναφερόμενος στον διαγωνισμό μαγειρικής, δήλωσε: «Στο MasterChef ήταν και θέμα προβολής των ιδιαιτεροτήτων των τριών κριτών και των διαφορετικών χαρακτήρων που είχαν».
Στη συνέχεια, ο Γιάννης Λουκάκος εξήγησε πως έχουν αλλάξει τα πράγματα στο επάγγελμα και ποια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν: «Όσο περνάνε τα χρόνια, τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα και ειδικά μετά τον κορωνοϊό έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ. Και το νούμερο ένα που δεν μας βοηθάει καθόλου είναι ότι πλέον έχει μειωθεί κατά πολύ το διαθέσιμο προσωπικό και στην κουζίνα και στο σέρβις γενικότερα. Έχει μειωθεί κατά πολύ η επιθυμία των πιο νέων ανθρώπων να μπουν μέσα διψασμένοι για γνώση και λοιπά. Και έχουνε βάλει πρώτα ότι “εγώ θα θέλω να έχω το lifestyle μου και μετά να κουμπώσει η δουλειά”, όχι όπως κάναμε εμείς παλιότερα, “πρώτα είναι η δουλειά γιατί θέλουμε να χτίσουμε τις γνώσεις μας και λοιπά και το lifestyle αναγκαστικά θα ακολουθήσει”. Οπότε όλο αυτό το κάνει όλο ακόμα πιο δύσκολο».
Τέλος, για τις περιπτώσεις που μπορεί να λάβει αρνητική κριτική ή να δημιουργηθεί φασαρία σε κάποιο μαγαζί του, ο σεφ είπε: «Εμείς είμαστε ευγενικοί στα εστιατόριά μας όσο περισσότερο μπορούμε, γιατί μετά δεν μπορώ να ελέγξω και τον κάθε άνθρωπο. Μπορώ να κάνω την καλύτερη εκπαίδευση που μπορώ, αλλά ξέρεις κάποια στιγμή και ο άλλος άνθρωπος μπορεί να αντιδράσει με ένα δικό του τρόπο κάποιες στιγμές. Όντως υπάρχουν κάποιοι που είναι πολύ δύσκολοι, κακοπροαίρετοι και δημιουργούν μια κακή συνθήκη. Έχει συμβεί πάρα πολλές φορές να έχουμε μιλήσει ευγενικά και να έχουν σηκωθεί τα γύρω τραπέζια να κάνουν παρατήρηση στον άνθρωπο που έχει υπάρξει τόσο παράξενος, ας το πούμε έτσι, ή να μας πουν συγχαρητήρια ότι το "χειριστήκατε πάρα πολύ ωραία". Πρέπει να είσαι ευγενικός. Πρόσφατα στις γιορτές υπήρχε ένα τελευταίο τραπέζι που ήταν δίπλα στην πόρτα. Οπότε άνοιγε η πόρτα, αναγκαστικά έμπαινε κάποιος ψυχρός αέρας μέσα και λοιπά. Το είχαμε εξηγήσει στον άνθρωπο, ότι ήταν το τελευταίο τραπέζι, ότι "δεν θα θέλαμε να σας βάλουμε εκεί, αλλά το έχουμε αφήσει για να υπάρχει για μια αναμονή". “Όχι, όχι, οπωσδήποτε θέλω και λοιπά και λοιπά”. Ε και μετά μας έβαλε μία κριτική δύο αστέρων ότι έμπαινε κρύο και στεκόντουσαν όλοι μπροστά στην πόρτα».
