Βασιλική για Φανή: Η κόκκινη ομάδα δεν επιθυμεί να την υποδεχτεί και να την αποδεχτεί
Η παίκτρια των «Επαρχιωτών» είχε εκφράσει την επιθυμία να μετακινηθεί στην ομάδα των «Αθηναίων»
Την τοποθέτηση της Φανής ότι θα ήθελε να μετακινηθεί από τους «Επαρχιώτες» στους «Αθηναίους» σχολίασαν οι παίκτες της αντίπαλης ομάδας στο αποψινό επεισόδιο του Survivor. Ανάμεσα σε αυτούς και η Βασιλική, η οποία τόνισε πως δεν θα ήταν ευπρόσδεκτη.
«Η Φανή χθες εξέφρασε την επιθυμία να έρθει στην κόκκινη ομάδα, αλλά δεν υπάρχει επιθυμία από την κόκκινη ομάδα να την υποδεχτεί και να την αποδεχτεί. Έχουμε ήδη ένα αντίστοιχο άτομο στην ομάδα. Δεν χρειαζόμαστε και δεύτερο. Όσο μπορούμε να παραμένουμε ήρεμοι. Είναι από τα άτομα που δεν θα ήθελα καθόλου στην ομάδα μου. Δεν θα μπορούσα να συνεννοηθώ», είπε χαρακτηριστικά.
Με τη σειρά του, ο Δημήτρης αναγνώρισε ότι η Φανή είναι μία πολύ δυνατή παίκτρια αγωνιστικά. Ωστόσο, τόνισε ότι οι συμπαίκτες του θεωρούν ότι θα δημιουργούσε προβλήματα στη συμβίωση. «Αγωνιστικά σούπερ. Παιχτάρα είναι η Φανή. Δεν το συζητάμε αυτό και θέλουμε ενίσχυση στο γυναικείο, αλλά στο κομμάτι της καλύβας τα παιδιά δεν πολυψήνονται», ανέφερε.
