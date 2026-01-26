Η Μπρουκς Νάντερ διέψευσε τις φήμες για σχέση με τον Μπεν Άφλεκ: Δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ

Νάντερ

Τις φήμες που τη θέλουν σε σχέση με τον, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει γνωρίσει ποτέ τον ηθοποιό.Εν μέσω εικασιών ότι το μοντέλο διατηρούσε δεσμό με τον Άφλεκ, ο λογαριασμός Deuxmoi ανέφερε το Σάββατο 24 Ιανουαρίου ότι πηγή υποστήριζε πως οι δυο τους «δεν έχουν γνωριστεί ποτέ». Κάτω από τη συγκεκριμένη ανάρτηση στο Instagram, ηεπιβεβαίωσε την είδηση, γράφοντας: «Δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου».Πριν από τις πρόσφατες φήμες, η πρώην διαγωνιζόμενη του Dancing with the Stars διατηρούσε σχέση με διακυμάνσεις με τον επαγγελματία παρτενέρ της στο σόου, Γκλεμπ Σαβτσένκο, μετά τη γνωριμία τους κατά τη διάρκεια της 33ης σεζόν του προγράμματος του ABC. «Είχα μόλις χωρίσει και τους είπα: “Δώστε μου τον πιο καυτό, πιο αλαζόνα τύπο”, και μου έδωσαν τον Γκλεμπ», ανέφερε η Νάντερ , η οποία ήταν παντρεμένη με τον Μπίλι Χέιρ από το 2019 έως το 2025, κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στην εκπομπή Watch What Happens Live τον Δεκέμβριο του 2025. «Ένιωθα ότι υπήρχε τόση σεξουαλική ένταση από την πρώτη ημέρα που γνωριστήκαμε, που θα γινόταν όλο και πιο έντονη» είχε προσθέσει.Παρότι η χημεία τους συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής τους στο σόου, το ζευγάρι χώρισε τον Απρίλιο του 2025, όταν το μοντέλο κατηγόρησε τον χορευτή για απιστία, ισχυρισμό που εκείνος αρνήθηκε.: Shutterstock