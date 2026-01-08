Γκουίνεθ Πάλτροου: Η σπάνια αναφορά στον πρώην σύντροφό της, Μπεν Άφλεκ
Το πρώην ζευγάρι ήταν μαζί από το 1997 μέχρι το 2000
Σε μια σπάνια δημόσια αναφορά στον πρώην σύντροφό της, Μπεν Άφλεκ, προχώρησε η Γκουίνεθ Πάλτροου, 26 χρόνια μετά τη λήξη του δεσμού τους.
Η ηθοποιός αναφέρθηκε στον πρώην της κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της στο podcast «Good Hang» της Έιμι Πόλερ, την Τρίτη 6 Ιανουαρίου, χωρίς ωστόσο να τον κατονομάσει άμεσα.
Πιο αναλυτικά, όταν η Έιμι Πόλερ τη ρώτησε για τη γνωριμία της με τον αείμνηστο Ρόμπιν Γουίλιαμς, η Πάλτροου είπε, πως είχε έρθει σε επαφή μαζί του την περίοδο που κυκλοφόρησε η ταινία «Ο ξεχωριστός Γουίλ Χάντινγκ» το 1997, εξηγώντας: «Τον γνώρισα λίγο όταν βγήκε το “Ο ξεχωριστός Γουίλ Χάντινγκ”, γιατί τότε έβγαινα με έναν από τους ανθρώπους που έγραψαν αυτή την ταινία και έπαιζαν σε αυτή».
Η Έιμι Πόλερ σχολίασε με χιούμορ ότι αυτό είναι ευρέως γνωστό, προσθέτοντας πως ο Μπεν Άφλεκ ήταν «εξαιρετικός σε εκείνη την ταινία», με την Γκουίνεθ Πάλτροου να συμφωνεί. «Λατρεύω αυτή την ταινία. Είναι μια τέλεια ταινία. Την αγαπώ πάρα πολύ», ανέφερε η ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της Goop, η οποία είχε συνεργαστεί με τον Ρόμπιν Γουίλιαμς ήδη από το 1991, στην ταινία «Hook».
Η σχέση της Πάλτροου και του Άφλεκ ξεκίνησε το 1997, λίγο μετά τον χωρισμό της από τον Μπραντ Πιτ. Οι δύο ηθοποιοί συμπρωταγωνίστησαν στις ταινίες «Ερωτευμένος Σαίξπηρ» το 1998 και «Bounce» το 2000, πριν ακολουθήσει ο οριστικός χωρισμός τους την ίδια χρονιά.
Πρόσφατα, η συγγραφέας Έιμι Οντέλ αναφέρθηκε εκτενώς στη σχέση τους στη βιογραφία «Gwyneth: The Biography», υποστηρίζοντας ότι την περίοδο που γνωρίστηκαν, ο Μπεν Άφλεκ αντιμετώπιζε προβλήματα με το αλκοόλ και τον τζόγο. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις της τον Ιούλιο του 2025, «ο Άφλεκ πάλευε με τον αλκοολισμό και τον τζόγο, ενώ οι φίλοι της Γκουίνεθ είχαν επιφυλάξεις, καθώς δεν ανταπέδιδε πάντα την αφοσίωσή της». Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «οι φίλοι της ένιωθαν ότι δεν την εκτιμούσε», σημειώνοντας ότι, ενώ εκείνη μαγείρευε, ο Άφλεκ προτιμούσε να βγαίνει με φίλους.
Τρία χρόνια μετά τον χωρισμό της από τον Άφλεκ, η Πάλτροου γνώρισε τον Κρις Μάρτιν, τραγουδιστή των Coldplay, με τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά. Το ζευγάρι χώρισε το 2016, ενώ δύο χρόνια αργότερα η ηθοποιός παντρεύτηκε τον σεναριογράφο και σκηνοθέτη Μπραντ Φάλτσακ. Ο Μπεν Άφλεκ, από την πλευρά του, υπήρξε παντρεμένος με την Τζένιφερ Γκάρνερ από το 2005 έως το 2018 και με την Τζένιφερ Λόπεζ από το 2022 έως το 2025.
Φωτογραφία: Getty Images/ Ideal Image
