Νίκος Μωραΐτης για τον Akyla: Παίρνει τη σπασμένη σε κομμάτια εποχή που ζούμε και την κάνει τραγούδι, το βρίσκω ευφυές
Νίκος Μωραΐτης για τον Akyla: Παίρνει τη σπασμένη σε κομμάτια εποχή που ζούμε και την κάνει τραγούδι, το βρίσκω ευφυές
Έχει μέσα ένα πολύ ισχυρό μήνυμα, σχολίασε ο στιχουργός για το κομμάτι Ferto
Την άποψή του για το τραγούδι Ferto του Akyla εξέφρασε ο Νίκος Μωραΐτης, κάνοντας λόγο για ένα ευφυές κομμάτι με ένα πολύ ισχυρό μήνυμα. Ο στιχουργός υποστήριξε ότι ο φιναλίστ του ελληνικού τελικού που αποτελεί μέχρι στιγμής το φαβορί για την εκπροσώπηση της Ελλάδαςαποτυπώνει μέσα από το τραγούδι του τη σημερινή εποχή.
«Αυτός ο άνθρωπος παίρνει τη σπασμένη σε κομμάτια εποχή που ζούμε και την κάνει τραγούδι. Έχει μέσα ένα πολύ ισχυρό μήνυμα. ''Φέρε, φέρε και άλλα λεφτά για καλύψω τα κενά μου λεφτά. Απευθύνεται στη μάνα του λέγοντας ''Μάνα, με αυτά τα λεφτά θα σου πάρω αυτά που στερηθήκαμε''. Το βρίσκω ευφυές», σχολίασε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», το Σάββατο 24 Ιανουαρίου.
Μεταξύ άλλων, ο Νίκος Μωραΐτης αναφέρθηκε και στη συνεργασία του Πασχάλη Τερζή με τον Χρήστο Νικολόπουλο σε ένα κόμματι που αναμένεται να κυκλοφορήσει το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με τον γνωστό στιχουργό: «Είναι έντιμο και δύσκολο που ο Πασχάλης Τερζής έχει αποσυρθεί, βγάζει ένα τραγούδι για να χαρούμε κι εμείς και να τον αφήσουμε στην ησυχία του».
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξη
«Αυτός ο άνθρωπος παίρνει τη σπασμένη σε κομμάτια εποχή που ζούμε και την κάνει τραγούδι. Έχει μέσα ένα πολύ ισχυρό μήνυμα. ''Φέρε, φέρε και άλλα λεφτά για καλύψω τα κενά μου λεφτά. Απευθύνεται στη μάνα του λέγοντας ''Μάνα, με αυτά τα λεφτά θα σου πάρω αυτά που στερηθήκαμε''. Το βρίσκω ευφυές», σχολίασε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», το Σάββατο 24 Ιανουαρίου.
Μεταξύ άλλων, ο Νίκος Μωραΐτης αναφέρθηκε και στη συνεργασία του Πασχάλη Τερζή με τον Χρήστο Νικολόπουλο σε ένα κόμματι που αναμένεται να κυκλοφορήσει το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με τον γνωστό στιχουργό: «Είναι έντιμο και δύσκολο που ο Πασχάλης Τερζής έχει αποσυρθεί, βγάζει ένα τραγούδι για να χαρούμε κι εμείς και να τον αφήσουμε στην ησυχία του».
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα